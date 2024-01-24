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沉迷電玩...鄉公所前約僱人員浮報7萬元 償債下場出爐

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

徐姓男子曾經擔任宜蘭冬山鄉公所約僱人員，因沉迷電玩，向承攬鄉公所路燈搶修工程的陳姓男子借款7萬元；徐為了償還債務，用管理系統浮報31張路燈搶修派工單，詐領約7萬元工程款給陳男。宜蘭地院日前宣判，徐男犯貪汙治罪條例，處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。

判決書指出，徐男2015年到2019年擔任冬山鄉公所建設課約僱人員，負責處理小型工程、路燈修繕工程的招標、驗收、計價等；2018年間，徐沉迷網路遊戲，3次向陳男借款1萬元、3萬元、3萬元，合計7萬元，為了償還債務，將歪腦筋動到路燈修繕工程業務上。

冬山鄉公所的路燈搶修程序如下：公所獲報路燈故障後，公所人員將故障路燈的編號登錄到管理系統；承攬搶修工程的廠商在期限內維修完畢，再到管理系統登錄「已維修」、輸入申報維修項目與金額。公所人員審核通過後，待系統自動統計每月數量與金額，逐級陳報、核發工程款。

陳男2017年底以236萬元標得冬山鄉2018年第二區路燈搶修工程，陳男友人則以233萬元標下第一區路燈搶修工程。徐男為了償還欠陳男的7萬元，2018年間陸續在管理系統上，浮報31張「風雨線」、「CPVC電纜線」2工程項目的派工單，在公所其他承辦人員不知情的情況下，詐領約7萬元工程款，匯進陳男帳戶。

徐男東窗事發後，繳回全數犯罪所得，在調查官詢問、檢察官偵訊與法庭審理時，都坦承不諱，也與陳男等人的證述相符。法官考量徐犯後態度良好且無犯罪紀錄，判決犯貪汙治罪條例之公務員詐取財物罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，向公庫支付6萬元，並褫奪公權4年。

至於陳姓男子，檢察官認為無證據表明他得知徐男行為，涉犯貪汙治罪條例部分不起訴；陳男與其妻沈姓女子、承攬第一區路燈搶修工程的李姓友人、李男妹婿楊姓男子等4人，是本案路燈搶修工程的相關廠商，涉犯政府採購法，檢察官均處以緩起訴。

冬山鄉公所前約僱人員徐姓男子為了償還電玩債務，浮報路燈維修工程費用約7萬元。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉公所前約僱人員徐姓男子為了償還電玩債務，浮報路燈維修工程費用約7萬元。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院判徐姓男子犯貪汙治罪條例，處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，向公庫支付6萬元，並褫奪公權4年。本報資料照
宜蘭地方法院判徐姓男子犯貪汙治罪條例，處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，向公庫支付6萬元，並褫奪公權4年。本報資料照

貪汙 檢察官 債務 公務員

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