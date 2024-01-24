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埔里馬卡龍名店453公斤原料過期...被罰6萬上訴仍敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣高姓業者在埔里經營馬卡龍店，在網路上頗具名氣，不過衛生局前年前往稽查時，發現現場有堆放過期的低筋、高筋麵粉277.4公斤、過期酥油176公斤，衛生局依法開罰6萬元，高不服提起行政訴訟，辯稱沒有使用過期麵粉，只是廠商忘記更換，但未獲法官採信，判高敗訴，高再向台中高等行政法院提告，仍遭駁回，可上訴。

判決指出，高姓業者在埔里經營麵包店，販售「馬卡龍」，因擁馬卡龍牆，在網路頗具盛名，有網友形容是「網美打卡景點」，但網友評價不一，不過南投縣衛生局在前年7月19日前往稽查時，發現未開封、已開封的高筋麵粉、低筋麵粉有277.4公斤，都已過有效期限，另外還有176公斤的酥油，也已過保存期限，衛生局疑違反食安法，開罰6萬元。

高姓業者不服，先向南投地院提起行政訴訟，高抗辯，現場有過期原料雖是事實，但是麵粉廠商在衛生局稽查時，尚未更換，稱所有產品「沒有使用過期麵粉」，另外有部分麵粉的外包裝有效期限不明，不能保證已過期，另外過期酥油部分，則都沒有使用，因為與廠商有財務糾紛，才會把原料堆在牆角。

南投地院審理後認定，高姓業者販售食品，對於食品如何區隔，是否逾有效期限，如何銷毀等流程，都需依循法令，而高此次被查獲超過453公斤的逾期原料，存放在營業廠址內，具有過失的主觀責任條件，衛生局依法開罰有據，駁回高訴請，判高得罰，全案確定。

不過高姓業者仍不服，再向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，但中高行地方庭審酌，此案已由南投地院審理，已經確定，高以同一事件，再提起行政訴訟，違反一事不再理原則，駁回高的請求，仍可上訴。

南投縣高姓業者經營馬卡龍店，前年間被衛生局查獲過期原料，開罰6萬元，高向台中高等行政法院地方庭提告，法官駁回訴請。圖／本報資料照
南投縣高姓業者經營馬卡龍店，前年間被衛生局查獲過期原料，開罰6萬元，高向台中高等行政法院地方庭提告，法官駁回訴請。圖／本報資料照

衛生局 南投 食安

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