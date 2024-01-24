剛繼承祖產就被查封 男怕愧對祖先繳清14萬罰款

彰化縣林姓男子因無照駕駛排拒接受酒測被罰裁，多年來一直拒不繳納，累計罰鍰達14萬元，由於他居無定所，面對執行期限即將到來之際，執行署彰化分署查到他的電話，除以簡訊通知他，並查封因繼承分割所得的土地，他怕愧對祖先，一次繳清罰款。

執行署彰化分署表示，為深化小額案件執行，提高義務人自繳率，降低執行成本，去年底加入數位發展部「政府專屬短碼簡訊」試辦計畫，由執行人員向移送機關申請查調積欠稅費人留存的手機號碼，透過簡訊平台發送繳款通知簡訊，已有不少民眾獲悉自己有欠稅費情事後，主動來電詢問並辦理分期繳納或繳清。

以林男為例，他在2014年間因無照駕駛拒絕接受酒測被台中市警局舉發，並經台中市交通裁決處裁罰後移送行政執行署彰化分署執行。由於林男名下查無財產可供執行，戶籍又被強制遷入戶政事務所，公文書無法送達，多年來累欠違規罰鍰已達14萬餘元。

執行人員最近發現，林男名下因遺產分割而取得2筆土地，執行人員考量到執行期間將屆滿，如以紙本查封公文以公示送達，恐怕緩不濟急，因此，除發文囑託地政機關查封登記外，同時運用政府專屬短碼簡訊平台發送簡訊通知他自動繳納。

沒想到，彰化分署意外地接到他的來電，表示願意辦理分期並請求塗銷查封。林男表示，他因父母日前過世，兄弟姊妹共同繼承位在溪湖的土地，最近才完成共有物分割，這些祖上留下來的土地被查封後，如因此被拍賣掉實有愧於先人，因此向家人借錢一口氣繳清所欠14萬餘元，解除祖產易主的危機。

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