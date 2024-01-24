快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親3孩爸酒駕扣照罰9萬 桃園分署讓他分18期還

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

葉姓男子6年前酒後騎車遭罰9萬元，並被吊銷機車駕駛執照，因逾期未繳被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，桃園分署扣押葉男3個金融帳戶後，他急忙到場說明，表示為了找工作，希望能重新考駕照，陪同到場的女友也願意擔保，表達他們願意處理酒駕罰鍰的決心，執行官考量葉男尚有3個小孩待扶養，協助他辦理分18期繳納。

桃園分署行政執行官許志漢說明，47歲的葉姓男子2018年間因騎機車又酒駕，於5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，遭罰9萬元，多年來葉男皆不處理，逾期未繳被移送桃園分署執行。執行人員清查，發現葉男在3家金融機構均有開立帳戶，迅速於今年1月9日扣押葉男的3個戶頭，儘管帳戶內沒啥錢，葉男仍擔心會影響薪資入帳，本周一先致電向桃園分署詢問辦理分期繳納的方式，下午就帶著女友一同到桃園分署辦理。

葉男說，因家中有3個小孩，經濟負擔重，無法一次繳納所有款項，但為了工作需要重新考取駕照，希望能以每月5000元方式，分期繳納積欠的罰鍰，並以女友擔任擔保人，擔保他會按時繳納款項；執行人員考量葉男情形，同意讓他分18期繳納，也當場勸葉男，切莫再酒駕，害人害己，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

積欠酒駕罰款9萬元的葉男，拖延6年未處理，當法務部行政執行署桃園分署本月初扣押他的金融帳戶後，前天立刻偕同女友到場辦理分期繳納。圖／法務部行政執行署桃園分署提供
積欠酒駕罰款9萬元的葉男，拖延6年未處理，當法務部行政執行署桃園分署本月初扣押他的金融帳戶後，前天立刻偕同女友到場辦理分期繳納。圖／法務部行政執行署桃園分署提供
積欠酒駕罰款9萬元的葉男，拖延6年未處理，當法務部行政執行署桃園分署本月初扣押他的金融帳戶後，前天立刻偕同女友到場辦理分期繳納。圖／法務部行政執行署桃園分署提供
積欠酒駕罰款9萬元的葉男，拖延6年未處理，當法務部行政執行署桃園分署本月初扣押他的金融帳戶後，前天立刻偕同女友到場辦理分期繳納。圖／法務部行政執行署桃園分署提供

桃園 酒駕 罰單

延伸閱讀

酒駕9萬罰單擺爛拖6年...機場旁祖產被查封 不想被親友看到火速繳清

高雄男酒駕心虛騎偏遠路返家 因「它」故障意外遭逮辦

單親女淪詐騙車手被識破遭逮 中壢警接連抓車手

買手機給女友當「情人節禮物」問送禮時機 網幽默：怕分手趕快送

相關新聞

大S控汪小菲買高額藝術品投資 還擅自搬走4幅畫作...檢因這理由不起訴

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲情逝後，對簿公堂。前年，汪小菲因從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地...

騙求職者到KK園區想摘器官 二審刑度主嫌減1個月、有人加重

直播主陳盈齊等10人為賺錢詐騙民眾「出國摘器官」，2022年策劃訛2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區摘臟器，2被害人分...

騙扁小子涉詐30萬元律師費 法官本周傳孫鵬、狄鶯出庭作證

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

台南議長賄選案勘驗證人筆錄 律師質疑檢方誘導、脅迫問訊

台南市議長賄選案，今上午臨時加開庭期，被告議會無黨聯盟顧問團長楊志強申請勘驗證人國民籍議員方一峰筆錄，方多次提到，楊拜託...

單親3孩爸酒駕扣照罰9萬 桃園分署讓他分18期還

葉姓男子6年前酒後騎車遭罰9萬元，並被吊銷機車駕駛執照，因逾期未繳被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，桃園分署扣押葉...

酒駕9萬罰單擺爛拖6年...機場旁祖產被查封 不想被親友看到火速繳清

台中李姓男子因5年內2度酒駕遭警方攔查舉發挨罰9萬元，未料李收到罰單辦理分期繳納，繳完頭期5000元後就開始躲避，拖欠至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。