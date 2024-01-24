單親3孩爸酒駕扣照罰9萬 桃園分署讓他分18期還

葉姓男子6年前酒後騎車遭罰9萬元，並被吊銷機車駕駛執照，因逾期未繳被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，桃園分署扣押葉男3個金融帳戶後，他急忙到場說明，表示為了找工作，希望能重新考駕照，陪同到場的女友也願意擔保，表達他們願意處理酒駕罰鍰的決心，執行官考量葉男尚有3個小孩待扶養，協助他辦理分18期繳納。

桃園分署行政執行官許志漢說明，47歲的葉姓男子2018年間因騎機車又酒駕，於5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，遭罰9萬元，多年來葉男皆不處理，逾期未繳被移送桃園分署執行。執行人員清查，發現葉男在3家金融機構均有開立帳戶，迅速於今年1月9日扣押葉男的3個戶頭，儘管帳戶內沒啥錢，葉男仍擔心會影響薪資入帳，本周一先致電向桃園分署詢問辦理分期繳納的方式，下午就帶著女友一同到桃園分署辦理。

葉男說，因家中有3個小孩，經濟負擔重，無法一次繳納所有款項，但為了工作需要重新考取駕照，希望能以每月5000元方式，分期繳納積欠的罰鍰，並以女友擔任擔保人，擔保他會按時繳納款項；執行人員考量葉男情形，同意讓他分18期繳納，也當場勸葉男，切莫再酒駕，害人害己，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康