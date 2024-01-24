大S控汪小菲買高額藝術品投資 還擅自搬走4幅畫作...檢因這理由不起訴

汪小菲與大S。圖／聯合報系資料照片

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲情逝後，對簿公堂。前年，汪小菲因從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署今偵結，由於汪請司機寄回個人衣物，卻沒寄畫作回北京，檢方認定，汪搬移畫作的目的為取回個人物品，處分不起訴。

全案源於，2022年3月9日，汪小菲命司機至位於台北市住所將4件版畫相關的高價值藝術品，搬移「S Hotel」等處；同年12月7日，大S向台北地方法院聲請強制執行；2023年1月17日，依台北地院執行命令，至「S Hotel」進行查封程序未果。

對此，大S認為，汪小菲委託司機搬移4件高價值藝術品，再於不詳時間委由第三人隱匿畫作，涉犯毀損債權，提告汪。

檢方調查，根據汪小菲與司機的對話截圖所示，汪曾告知司機，將他的衣服鞋子寄回北京，畫作無需寄回。檢方認定，依常情，畫作價值應高於私人衣物價值，汪要求寄回衣物，而非寄畫作回北京，足認汪搬移畫作的行為，並非出於規避債務而隱匿，確實是為了取回個人物品。

汪小菲在檢察官偵訊時，堅決否認有毀損債權犯行，他辯稱，僅把4件畫作移至1個倉庫內，畫作也不是婚內財產，他是因為有人會搬進原先的住所，才請司機去原住所拿部分東西，離婚協議書也沒有就本案的4幅畫作為協議。

大S則稱，兩人結婚後，4幅畫作就放在家裡，離婚時，他們並無協定畫要放哪裡，她說，汪小菲管理財產的方式就是買高額藝術品。搬畫司機有看到畫作在汪小菲的辦公室內，不過汪之後可能有移動位置，她僅能確定畫作還在台灣，但沒有是否有轉賣畫作的證據。

檢方就汪小菲的供述、筆錄附件、本案畫作照片、汪小菲與司機的對話紀錄截圖、台北地院的執行命令、查封筆錄等證據，檢方認定，主觀上難認汪小菲有任何損害大S債權的犯意，因罪嫌不足，汪獲不起訴處分。