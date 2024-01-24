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毒犯沒上銬遭記申誡 彰化偵查佐告分局索10萬...結局出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣李姓男子是鹿港警分局偵查佐，但他被督察人員發現，在替一名王姓毒犯按捺指紋後，未依規定將王上銬，直接由警員押解回拘留室，督察認為李有違反勤務紀律狀況，依規記李申誡，李不服打行政訴訟，強調當時非無人看守狀態，督察無辜懲處，打擊士氣，因此向分局索償10萬元精神慰撫金，法院審理後認為，分局懲處有理，駁回李訴請。

判決指出，李姓男子是鹿港警分局偵查佐，前年10月14日備勤時，負責人犯按捺指紋工作，但他被督察查出，李在王姓毒犯解開手銬按捺指紋後，未將王再次上手銬、會同戒護人員將王帶回拘留所，被督察認為有違反紀律的違失狀況，依警察人員獎懲標準，對李記申誡一次，李不服向保訓會提出復審，遭到駁回，李再向台中高等行政法院提起行政訴訟。

李男抗辯，王姓毒犯當時已被查獲單位的警員送進拘留所，完成搜身，他為替王照相、按指紋，因此要邱姓、蔡姓警員將人犯提出，作業完畢後，再由兩警戒護入拘留所，當時他沒有領有槍彈，不應涉險向人犯做搜身、上銬動作，而應交給領有槍彈的警員執行，他沒有違反規定。

李男也說，此案應是拘留所看守警員負責看管人犯，督察人員無辜懲處，損害名譽、打擊士氣，因此向分局求償10萬元的精神慰撫金。

台中高等行政法院審理後認為，李男擔任第一備勤工作，負責按捺人犯指紋，因按捺指紋需求，才將王姓毒犯從拘留室提出，依照規定，李需要協助看守警員檢查人犯身體、保管、發還人犯財物，辦理其他入、出所手續，但他沒有協同警員提解人犯，也沒有在按捺指紋後，將人犯上銬，有相關監視器畫面可稽，認為分局懲處有理，李訴請無理由，駁回訴請，仍可上訴。

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彰化縣李姓偵查佐因未依規定將人犯上銬，遭記申誡一次，李不服打行政訴訟，向分局求償10萬元精神賠償，台中高等行政法院判李敗訴。圖／本報資料照片
彰化縣李姓偵查佐因未依規定將人犯上銬，遭記申誡一次，李不服打行政訴訟，向分局求償10萬元精神賠償，台中高等行政法院判李敗訴。圖／本報資料照片

毒犯 警察

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