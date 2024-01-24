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ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案 北檢聲押禁見律師王晨桓等5人

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

國內前大三ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，負責人潘奕彰被收押後，新北市刑大過濾扣押物證又有驚人發現。相關資料顯示，知名建業法律事務所所長王晨桓涉嫌捲入詐騙事件，昨天發動第二波搜索行動，拘提約談王晨桓等多人到案，移送台北地檢署漏夜偵訊後，檢方聲押禁見5人。

檢方指出，王晨桓、高姓、李姓、謝姓及林姓等5人、因涉嫌詐欺洗錢等罪嫌，檢察官昨指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局，執行搜索10處，拘提王晨桓等5人到案，檢察官訊問後，認被告5人均罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

位於台北101大樓內的建業法律事務所，規模相當龐大，提供在兩岸三地及跨國投資的法律服務，這次王晨桓涉詐遭搜索，引起律師圈震撼。巧的是，檢警在偵辦「幣竟交易所」實際負責人涂誠文詐欺洗錢案時，幣竟公司也是位於101大樓內，涂誠文與王晨桓兩者之間是否有關聯，有待專案人員釐清。

【中央社 台北24日電】

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣

檢警查出，林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

台北地檢署日前指揮新北市警察局刑警大隊等單位，動員上百名警力分別前往台北、新北、台中等15地搜索，拘提林男、潘男等14人，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。

媒體報導，涉案的潘姓男子為ACE交易所負責人。ACE交易所發表聲明指出，潘男早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人已於去年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中。

律師王晨桓。圖／翻攝臉書
律師王晨桓。圖／翻攝臉書

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