空軍前防砲參謀長淪共諜 更二審無罪改判有罪快步衝出法庭

前空軍防砲指揮部參謀長辛澎生，聽完判決有罪後，快步離開法庭後頻頻打電話。記者張議晨／攝影

前空軍防砲指揮部上校參謀長辛澎生，被控在台為大陸發展組織，接觸高階軍職蒐集情報，辛一審被依國安法判刑6月，二審逆轉改判無罪，最高法院撤銷無罪判決發回，更一審認為接受大陸招待不代表發展組織，仍判無罪，今更二審宣判，認定辛為大陸接觸高階將領，依發展組織未遂罪，判刑6月，得易科罰金。

空軍防砲指揮部是衛戍台灣空域的第一道防線，辛澎生於2008年11月退伍前擔任防砲指揮部的參謀長。

中共軍方總政治部聯絡部看中辛澎生的資歷，在辛退伍前與他接觸，由聯絡部人員「趙明」（應為化名）與辛在韓國、印尼峇里島碰面，招待辛澎生旅遊食宿。

辛退伍後轉任旅遊業擔任領隊，2009年邀請軍中學弟謝嘉康（時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長，獲不起訴），共同到泰國旅遊與「趙明」等人打小白球。

隔年7月，上海世界博覽會開幕，辛的女性友人楊昀庭招待辛到大陸旅遊，因謝嘉康有軍職身分未能成行，但謝的父母、妻子及子女仍與辛澎生同赴大陸旅遊，還收受「趙明」贈送的名貴酒類、紀念禮品等，費用均由楊昀庭支付。

同班人馬隔年由辛澎生召集，共赴馬來西亞旅遊，食宿同樣由中方人員招待，辛還要謝嘉康「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，但從馬來西亞歸國後，謝嘉康與妻子認為頻頻與大陸人士出遊不妥，回國後就婉拒楊昀庭等人邀約。

一審橋頭地院審理時，辛澎生坦承和謝嘉康出國旅遊，但辯稱不知道「趙明」有軍方背景，每次出國都是自費，並沒有拿對岸金錢在台灣發展組織。

但一審認定辛澎生與楊昀庭接受中國吸收，在台灣招募軍職人士試探軍情，依國家安全法判刑6月，得易科罰金。

他不服上訴，二審合議庭認為「趙明」雖是大陸人士，但是否具軍方背景，並無宴飲或旅遊照片可供佐證，不能僅憑他在餐會上吹噓是解放軍、總政人員，就認為他具軍職，因檢調無法證明「趙明」的真實身分，謝出國旅遊，並非辛主動邀約，二審改判無罪。

全案上訴後，經最高法院撤銷，發回高雄高分院重新審理，辛澎生更一審仍認為辛澎生在台發展組織罪證不足，判辛及楊昀庭無罪。

全案經最高法院撤銷發回，今高雄高分院更二審宣判，辛到庭旁聽，宣判前雙手合十，期盼無罪判決。

不過，合議庭認定辛有協助大陸發展組織，但無人被吸收，僅止於未遂，依發展組織未遂罪判刑6月，楊姓女友人也判6月，均得易科罰金，可上訴。辛澎生聽完判決後快步離開法庭，面對詢問不發一語。