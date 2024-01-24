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汪小菲PO離婚協議洩大S個資 北檢今起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

汪小菲與大S。 圖／聯合報系資料照片
汪小菲與大S。 圖／聯合報系資料照片

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開調解筆錄，未隱匿大S個資，遭大S提告。台北地檢署今偵結，依違反個人資料保護法起訴汪小菲。

至於有關大S提告汪小菲委託司機搬移4件高價值藝術品，移至酒店「S Hotel」，涉犯毀損債權，檢方認定，難認汪小菲有任何損害大S債權的犯意，因罪嫌不足，汪獲不起訴處分。

檢方指出，2022年12月3日，汪小菲在網路上公開離婚調解筆錄，未隱匿大S個資，洩漏地址、銀行帳號及照片等資訊，遭大S提告涉犯個資法。

不起訴處分書指出，2022年3月9日，汪小菲命司機至原住所將4件高價值藝術品，搬移「S Hotel」隱匿。對此，大S提告汪小菲涉犯毀損債權，檢方認定，主觀上難認汪小菲有任何損害大S債權的犯意，因罪嫌不足，汪獲不起訴處分。

提告 個資 網路

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