他在15.5小時內對2女高校生襲胸又摸臀 法官判關50天

桃園有名精神狀況不穩定的30歲陳姓男子，前年12月初下午放學時段，在中壢區某公車站牌，見1名可愛女高校生等車時拍她肩膀，女學生轉身察看，當場遭陳男襲胸，隔天上午8點多，在台鐵內壢車站月台上，見另名女學生又伸鹹豬手，摸了對方臀部一把，逃亡年餘直到去年才落網，桃園地院審結，將陳男依2次觸犯性騷擾防治法的性騷擾罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，得易科罰金，可上訴。

起訴事實指出，陳姓男子與2名未成年女子皆不認識，竟基於意圖性騷擾的犯意，2022年12月3日下午4點55分，在桃園市中壢區某公車站牌前，趁A女等候公車時，觸碰A女肩膀，待她轉身未防備而不及抗拒，伸手觸摸A女的胸部，對她性騷擾1次得逞；又於2022年12月4日上午8點27分，在桃園市的台鐵內壢車站，趁B女等候搭車未防備而不及抗拒之際，伸手觸摸B女的臀部，對其性騷擾1次得逞。案經A、B女分別訴請桃園市中壢警分局、鐵路警察局台北分局報案。