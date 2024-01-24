他在15.5小時內對2女高校生襲胸又摸臀 法官判關50天
桃園有名精神狀況不穩定的30歲陳姓男子，前年12月初下午放學時段，在中壢區某公車站牌，見1名可愛女高校生等車時拍她肩膀，女學生轉身察看，當場遭陳男襲胸，隔天上午8點多，在台鐵內壢車站月台上，見另名女學生又伸鹹豬手，摸了對方臀部一把，逃亡年餘直到去年才落網，桃園地院審結，將陳男依2次觸犯性騷擾防治法的性騷擾罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，得易科罰金，可上訴。
起訴事實指出，陳姓男子與2名未成年女子皆不認識，竟基於意圖性騷擾的犯意，2022年12月3日下午4點55分，在桃園市中壢區某公車站牌前，趁A女等候公車時，觸碰A女肩膀，待她轉身未防備而不及抗拒，伸手觸摸A女的胸部，對她性騷擾1次得逞；又於2022年12月4日上午8點27分，在桃園市的台鐵內壢車站，趁B女等候搭車未防備而不及抗拒之際，伸手觸摸B女的臀部，對其性騷擾1次得逞。案經A、B女分別訴請桃園市中壢警分局、鐵路警察局台北分局報案。
法官審酌，陳男為逞一己私慾，對A、B女分別性騷擾1次，未尊重他人的身體自主權益，造成2名未成年女子驚嚇及受辱之感，陳男於緝獲後偵訊時大致坦承犯行、法院調查時坦承全部犯行，犯後態度尚可。又被告罹有精神疾病，多次就診或住院，由於2名女子並無意願與被告商談和解，法院自應尊重，不得強命到庭。考量被告自述犯罪動機、目的、手段、所生危害、且被告近期未有刑事案件等紀錄，分別量處主文之刑，並均諭知易科罰金。
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