護父母打死啃老哥 檢認「義憤殺人」

台中市游姓男子不滿大他三歲的哥哥長期向家中父母索討金錢，要不到就暴力相向、亂砸家中物品，前晚兄弟二人爆發激烈衝突，游氣憤下拿木製球棒打死哥哥，被依殺人罪嫌送辦；檢方認為游男是基於義憤，考量一切情狀後，依「義憤殺人」罪嫌命他六萬元交保。

警方調查，四十五歲游男在印刷廠擔任員工，收入相對穩定，哥哥和外籍配偶離婚後，考量要照顧未成年小孩仍一起同住；游兄平時雖開計程車，但收入時有時無，常向七旬父母要三千、五千元，游男因此責備哥哥啃老，兄弟間嫌隙一再擴大。前晚八時許，二人在台中市東區住處又因此事爭執，從住家廚房打到客廳，游男激動下拿木製球棒朝哥哥頭部猛砸致死。

據了解，死者要錢若被拒絕就惡言相向、砸毀家中物品，前晚又討不到錢發飆，砸毀家裡門窗、翻桌，還一度要攻擊父母，游男忍無可忍下，為了保護父母，義憤之下才揮棒打死哥哥。

警方昨天上午依殺人罪將游男移送法辦，台中地檢署複訊後認為，游男所犯事證明確，但考量他是全家目前唯一經濟支柱，無串證、逃亡之虞，並綜合一切情狀等，依義憤殺人罪嫌命他六萬元交保，限制出居、出境出海。

刑法第二七三條義憤殺人，當場基於義憤而殺人者，處七年以下有期徒刑，與刑法第二七一條普通殺人，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，刑度明顯更低。

實務上對「當場基於義憤」是指，被害人先有不正行為，且行為客觀上無可容忍，足以引起公憤情形才會適用。