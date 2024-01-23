詐欺又害命…S姐稱願拿500萬與被害人和解 法官：妳詐騙2億欸

「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，其中黃姓男子不堪受虐尋短，台灣高等法院今傳核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺和「茶董」陳樺韋等5人，傅女與陳辯稱聽命老闆杜承哲辦事，不曉得黃會走上黃泉路。傅女稱願賠償被害人詐金額一成、約500萬和解，但馬上被法官吳麗英戳破，質疑「妳其中一項詐騙金額就2億欸」。

高院今傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢，其中傅女與陳被士林地院依私行拘禁致人於死、攜帶兇器強盜罪、組織犯罪、非法使人施用第三級毒品、詐欺取財等罪判處無期徒刑。一審判蔡博臣29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年徒刑。

「藍道」杜承哲為首犯罪集團以假投資詐財近4億元，為免犯行曝光，囚禁61名帳戶提供者釀3死。新北警方前年查獲詐團設在淡水囚禁據點，再追出桃園據點，救出遭控制的58人。杜承哲前年9至11月組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾，數十名被害人被關在僅3坪大房間38天，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，若交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品ＦＭ２的泡麵昏睡，一審認定29人有罪。

檢方認為量刑過輕而上訴，今天出庭的5人也都上訴。

31歲的傅榆藺是育有2子，她聲稱沒有參與強盜，也沒有教唆未成年人加入組織，她也無法預見黃姓男子會死亡，也不知道黃姓婦人會病死。法官詢問「不是還有一名林姓死者嗎？」她才答「我認罪」，但說因杜承哲下令不准送醫，拖到他病死才與黃婦的遺體一併丟棄。

陳樺韋也表示曾想將生病的帳戶提供者送醫，但因為「權限不足」無法放人，一審認定他是主謀與事實不符。蔡博臣、涂世泓也表示無法登入手機APP觀測受囚禁者的狀況，不知是否有人被打或生病；鄭育賢也否認私行拘禁、讓他人施用毒品，並表示不知道黃姓男子尋短，而林姓男子病死時，他已經「被踢出群咀」不知情。

在調查證據方面，傅榆藺聲請傳杜承哲作證，以釐清她的參與程度、權限，並也聲請勘驗她的手機來確認是否能監看拘禁現場。另外，被告也法院安排和被害人和解，但法官要被告先提出和解方案，否則被害人還得請假跑一趟。

傅榆藺表示想以1人5萬的方式賠償遭拘禁的被害人，另賠償死者1人80萬元，她也願意賠償詐欺被害人遭詐金額一成來換取和解。法官詢問「妳有算過要準備多少錢嗎？」她答稱「大概500萬」。

法官質問傅女「妳真的算過嗎？」並指她犯罪行為其中一部分的詐騙金額就高達2億多元，也就是一成就要2千多萬元，這還不包括其他詐騙款項，質疑她是否真的有能力和解。陳樺韋也希望與被害人和解，但他表示希望入監下工場後從勞作金來彌補，或是「等他出獄」。

因士林地檢署另將「113偵字131號」案件移送高院併辦，被告律師表示將待閱卷後再表示意見。「台版柬埔寨案」本周每日開庭，年後也將密集審理。

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