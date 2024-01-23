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罪加一等！惡狼曾偷摸女學生臀部 看守所內再偷親男收容人
彰化縣楊姓男子曾在路上偷摸女學生臀部被判刑，去年又因案被羈押在彰化看守所時，竟趁另一男收容人午睡時偷親其臉頰及嘴巴，氣得對方提告，彰化地方法院依違反性騷擾防治法將他判處拘役40日，得易科罰金。
27歲楊男早在2019年就曾徘徊在一女校圍牆外，趁女學生行經時，從後方伸手抓女學生臀部股溝處得逞而逃逸，被女學報警處理，後被法院判刑3月。
判決書指出，去年5月間楊男又因案被羈押在彰化看守所時，竟趁同舍男收容人閉眼準備午睡時，突親吻其臉頰及嘴巴，男收容人氣得提告。
法官認為，楊男曾因妨害公務、違反性騷擾防治法、家庭暴力防治法之恐嚇等案件，被法院判刑應執行有期徒刑1年7月確定，並於2021年3月縮刑期滿執行完畢，他仍不知戒慎，再犯本案，足見其法治觀念淡薄，楊男此次親吻行為已是性騷擾，不尊重他人之身體自主權，造成告訴人心理不安全感，且迄今未與告訴人達成和解，因此依違反性騷擾防治法將他判處拘役40日。
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