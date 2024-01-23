獨／為保護父母…弟球棒打死啃老兄 檢罕用「義憤殺人」6萬元交保

台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩定，長期向家中父母索討金錢，要不到就暴力相向、亂砸家中物品，昨晚兄弟爆發激烈衝突，游氣憤下拿木製球棒打死哥哥，被依殺人罪嫌送辦；台中地檢署認為游男是基於義憤，考量一切情狀後，依「義憤殺人罪嫌」命他6萬元交保。

台中第3分局調查，游男（45歲）昨晚8點多在東區天乙街住處和哥哥（48歲）爭執，游因哥哥收入不穩定，長期向7旬雙親開口要錢，2人從透天厝住家廚房打到客廳，屋內一遍狼藉，游男激動下拿了1根木製球棒朝哥哥頭部猛砸致死，警方到場逮人，今上午依殺人罪嫌移送。

警方調查，游男在印刷廠擔任員工，收入相對穩定，游的哥哥和外籍配偶離婚後，考量要照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但載客頻率不高導致收入時有時無，常向父母要3000、5000元，游男因此責備哥哥啃老，兄弟間嫌隙一再擴大最終釀悲劇。

據了解，游兄除長期跟爸媽要錢，若被拒絕就惡言相向、砸毀家中物品，昨晚又討不到錢發飆，砸毀家裡門窗、翻桌，還一度要攻擊父母，游男實在忍無可忍下，為了保護爸媽，義憤之下才揮棒痛毆哥哥打死他。

由於游男是全家目前唯一經濟支柱，眼見父母長期飽受哥哥要不到錢就施暴的威脅下，挺身保護父母卻殺了哥哥；台中地檢署複訊後認為，游男所犯事證明確，但考量無串證、逃亡之虞，並綜合一切情狀等，依義憤殺人罪嫌命他6萬元交保，限制出居、出境出海。

刑法第273條義憤殺人，當場激於義憤而殺人者，處7年以下有期徒刑，與刑法第271條普通殺人，處死刑、無期徒刑或10年以上有提徒刑，刑度相較明顯更低。

實務上對「當場基於義憤」是指，被害人先有不正行為，且行為客觀上無可容忍，足以引起公憤的情形才會適用。