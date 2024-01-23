亂切車道…害台積電工程師被大貨車輾斃 肇事騎士遭判7月

新竹市葉姓男子去年3月騎車行經公道五路時，因任意變換車道、未讓直行車先行就貿然往左切入，不慎撞上同樣騎車直行的台積電賴姓工程師，賴男人車倒地後，慘遭後方大貨車輾過當場死亡。新竹地院依過失致死罪判葉男7月徒刑，緩刑4年。

判決書指出，葉男去年3月28日早上7點32分，騎乘機車行經公道五路3段外側車道由西往東方向行駛時貿然變換車道，從外側車道往左切至該路段中線車道，並擦撞後方同車道直行的34歲的台積電賴姓工程師，賴男機車往左偏倒，隨後遭黃男所開的大貨車輾壓。

賴男因受有胸腹部鈍力損傷、多處骨折、大範圍開放性傷口傷害，當場因創傷性休克、出血性休克而死亡。大貨車駕駛黃男所涉過失致死部分，由新竹地檢署另案偵查中。

法官認為，葉男領有駕駛執照，亦有相當駕駛經驗，本應遵守行車相關規定，謹慎小心駕車，竟因一時疏忽，於變換車道時，未讓直行車先行及注意安全距離，致擦撞後方直行的賴男，使寶貴性命喪失，所生危害永難彌補。

法官審酌葉男素行良好、自首且坦承犯行，亦積極與被害人家屬成立調解，並已依約賠償第1期調解金50萬元，堪認確有悔意，最後依過失致死罪判刑7月，緩刑4年。