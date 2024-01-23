荷蘭買大麻種子！兄弟檔溫室栽植275株 嘉檢偵結起訴

嘉義縣石姓兄弟組大麻集團，自荷蘭進口種子，在雲林縣溫室栽種，去年11月間遭查獲，查扣275株大麻；嘉檢偵結，依法起訴石姓兄弟等6人。

嘉義地檢署表示，58歲石仕麟精通栽種大麻技術，去年與弟弟合謀準備栽種大麻牟利，並找金主黃姓男子出資新台幣300萬元，後續找朱姓男子及2名陳姓男子加入集團。

檢方指出，石弟以半年可以獲利5倍誘使黃男出資，集團於去年6、7月間在雲林縣元長鄉1處2分多地的溫室栽種大麻，並由石仕麟自荷蘭進口大麻種子並添購相關製造器具。

檢方表示，具有幫派背景的石仕麟，憑藉網路學習及友人提供資訊，3年前曾將台北市中山區租屋處作為栽種大麻場所，並從網路購入大麻種子，以土耕方式栽種；警方同年查獲石仕麟，查扣79盆大麻植株，全案依法送辦，並於111年7月下旬遭判刑5年6個月確定，但石仕麟沒有到案執行遭通緝。

石姓兄弟大麻集團在雲林栽種製造大麻，遭台中市警方鎖定，並報請嘉義地檢署指揮偵辦，去年11月間檢警到溫室搜索，逮捕石弟、朱男及2名陳男，查扣275盆大麻植株及相關製造器具。

檢方表示，石仕麟協助弟弟等人栽種大麻上軌道後，因毒品案未到案執行被通緝而展開逃亡，後續遭警方逮捕，並查獲金主黃姓男子。石仕麟遭查獲後，因有刑期須執行，則押往嘉義監獄執行。

檢方依有串證之虞，向嘉義地方法院聲押禁見，除了石仕麟外，石弟、朱男、黃男及陳男等4名嫌疑人均裁定羈押禁見，另1名陳男飭回。

嘉義地檢署日前偵結，將石姓兄弟等6人依違反毒品危害防制條例起訴。案件日前移審嘉義地方法院，法官開庭後，石弟、陳男裁定延押，黃男及朱男分別以3萬元、5萬元交保。

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