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今年起兵役期延長為1年 北檢成立「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台」因應

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年1月1日起，義務役人員役期延長為1年，台北地檢署今舉辦「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，與轄區軍事機關成立聯繫平台，往後由專組檢察官偵辦重大軍事刑案，持續與軍事機關聯繫，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，速查嚴辦。

北檢指出，依最高檢察署去年12月18日全國軍司法會議結論，今由北檢檢察長鄭銘謙主持會議，國防部法律事務司法紀調查處長王正誼、空軍司令部督察長陳世輝、全民防衛動員署處長吳聲泰、空軍作戰指揮部副主任鮑國興、海軍司令部組長于健昌、憲兵指揮部副主任魏銘俊、資通電軍指揮部副主任張耕華及各軍事機關代表出席，交換意見，凝聚執法共識，提升團隊執法量能。

鄭銘謙表示，軍紀是軍隊的命脈，也是國軍戰力的重要表徵，我國兵役制度自今年1月1日起，義務役人員由原先4個月役期，調整為1年役期，可預期有關暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍法案件將會增加，勢必傷害軍隊幹部領導統御，影響部隊訓練成效，危及國家安全。

鄭銘謙說，聯繫平台建立後，由北檢專組檢察官負責偵辦重大軍事刑案，以達事權統一、標準一致，偵查中檢察官並將持續與軍事機關聯繫溝通，徵詢服役部隊的意見，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，速查嚴辦，必要時，建請法院從重量刑。

鄭銘謙強調，未來將定期召開會議，檢討研議實務問題，強化北檢與轄內各軍事機關之參訪交流，使檢察官對軍事機關運作模式及部隊生態，有更全面性的思維與認識，了解軍人犯罪對國家及軍隊的嚴重危害性。此外，北檢也可視軍事機關需求，安排專組檢察官至部隊實施法治宣講。

王正誼說，建立聯繫平台的讓軍事機關跟檢察官之間，有了直接溝通聯繫的管道，期待其他地檢署與轄內軍事機關成立聯繫平台，維護國軍紀律。

台北地檢署今舉辦「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，與轄區軍事機關成立聯繫平台。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今舉辦「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，與轄區軍事機關成立聯繫平台。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今舉辦「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，與轄區軍事機關成立聯繫平台。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今舉辦「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，與轄區軍事機關成立聯繫平台。圖／台北地檢署提供

檢察官 國軍

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