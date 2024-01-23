開「擊落三聯單」助詐團黑吃黑 汰除女警「賓利姐」貪汙起訴

高調炫富、爭議不斷的北市前女警「賓利姐」邱薏瑄，才涉嫌偷查民眾個資、詐領加班費、開警車載男友遭司法偵審，如今又爆出更荒唐犯行。新北地檢署查出，邱女不只利用員警身分偷查個資，甚至偽造不實的「擊落三聯單」，供男友郭宣良及另名詐團成員郭之凡黑吃黑，向上游佯稱詐欺所得款項遭警查扣，藉此索賄700萬元不成，今依違反個資法及貪汙違背職務索賄、行賄等罪起訴邱女及2名郭男。

原就讀高雄大學法律系的邱女，後來考上警專，結業分發至台北市中山分局派出所，卻高調開賓利車上班，因此被封為警界「賓利姊」。邱女從警9年期間爭議不斷，先是在2015年搭高鐵時，一次買下3個連號座位，光腳在座位上自拍，引發爭議；2016年因懷疑某任男友與前女友藕斷絲連，竟違法偷查男友車籍資料等個資。

日前邱女才因替從事詐騙的男友郭宣良偷查民眾個資被羈押禁見，遭警方汰除；她另涉偷開警車送男友回家，還翹班跑夜店，詐領油資及執勤薪資部分，已遭檢方起訴，由法院審理中。

新北地檢署又查出，邱女從警期間，另以警政署警用智慧分析決策支援系統（M-Police）偷查4筆民眾個資，交給1名陳姓男子。更離譜的是，她為了協助詐團成員郭之凡侵吞上游一筆1000萬元的詐欺所得款項，竟由男友郭宣良牽線，打算由邱女製作不實的搜索扣押筆錄，謊騙郭之凡上游款項遭警查扣，私吞入己。

據了解，這類擬由邱女製作的不實搜索扣押筆錄，因為可供詐團成員向上由佯稱不法款項遭警方攔截、查扣，用坊間流行用語就是被警方「擊落」，因此被稱為「擊落三聯單」。不料邱女獅子大開口，要求事成後「7／3分」，自己和男友拿走700萬元，郭之凡只能拿300萬，郭男認為索價過高，雙方因此破局。

去年7月間，邱女男友郭宣良打算再度利用「擊落三聯單」，替自己詐團綽號「山河」的上線，黑吃黑一筆300萬元的詐欺所得，於是由邱女製作一名虛構的林姓男子搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等公文書，交由「山河」傳送給上游成員，免除該筆300萬元債務而圖利對方。

邱女到案後，對於洩漏個資、圖利及偽造文書坦承不諱，卻不認自己假借不實三聯單索賄情事。檢察官則認定，郭之凡透過郭宣良認識邱女後，雖因報酬相差過大最終未合作，但雙方已期約行、收賄，屬已成罪的既成犯；而邱女身為具有調查職務的警職人員，竟與2名詐團成員勾結黑吃黑，因此對3人均求處重刑。