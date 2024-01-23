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影／桃園男開車違規遭攔 酒駕露餡爆氣拿手電筒照眼還踹警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名25歲黃姓男子昨開車行經復興路與民族路口時違規左轉，對面巡邏員警見狀立即上前攔車，對此黃男辯稱只是要把車子停路邊找代駕，還想金錢賄賂員警放他一馬，但員警嚴正拒絕後，男子仍堅持不酒測，當場被舉發竟爆氣拿手電筒照射員警眼睛，還出腳怒踹員警，最後被壓制依法移請偵辦。

桃園警分局員警今凌晨5點多巡邏時，在復興路與民族路口發現一輛迎面駛來的小客車違規左轉，25歲黃姓駕駛見警車攔檢，立即靠邊停車並下車準備離開，對此員警將他攔下盤查，男子否認開車，稱只是要路旁停車找代駕，但員警不以為然。

對此黃男見似乎講不過去，竟小小聲說希望員警關掉密錄器，表示可以送紅包請員警放他一馬，員警當場嚴正拒絕，並請男子配合酒精測試，黃男以手機沒電要充電為由想回車上被阻止，便打電話給友人求救，要朋友找人來講情。

友人趕來後，黃男堅持拒絕酒測，還大聲和員警嗆聲「你們4個動我一個」，對此員警立刻依法舉發，結果黃男直接爆氣，打開手機手電筒貼近員警眼睛不斷照射，其他員警見狀當場傻眼，黃男被制止後又藉勢辱罵推打員警，當下員警對他實施管束，男子又出腳狠踢，現場員警合力將他壓制逮捕，全案依法移請偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園25歲黃姓男駕駛昨開車違規左轉，員警見狀上前攔車，黃男辯稱只是要把車子停路邊找代駕，還想金錢賄賂員警放他一馬，堅持不酒測。記者周嘉茹／翻攝
桃園25歲黃姓男駕駛昨開車違規左轉，員警見狀上前攔車，黃男辯稱只是要把車子停路邊找代駕，還想金錢賄賂員警放他一馬，堅持不酒測。記者周嘉茹／翻攝
黃男堅持不酒測當場被員警舉發，下秒竟爆氣拿手電筒燈照射員警眼睛，還出腳怒踹遭壓制，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
黃男堅持不酒測當場被員警舉發，下秒竟爆氣拿手電筒燈照射員警眼睛，還出腳怒踹遭壓制，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

桃園 酒測

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