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井口真理子命案凶手寶藏誘法官？ 新北院這樣回

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

對於井口真理子命案凶手劉學強（中）以寶藏、房產誘獲法官同意假釋，新北地院已否認收到類似內容的申訴。記者劉育民／攝影
對於井口真理子命案凶手劉學強（中）以寶藏、房產誘獲法官同意假釋，新北地院已否認收到類似內容的申訴。記者劉育民／攝影

於1990年犯下日本女大生井口真理子殺人分屍案的凶手劉學強，有媒體報導他人尚在獄中服刑，卻為了爭取假釋，寫信向新北地院自稱是冤獄，還向台北高等行政法院聲請再審，更將聲請狀寫成了「藏寶圖」，宣稱自己在新北市山區藏有寶藏，只要法官恩准他假釋，台北市精華區房產隨便挑，但說法遭新北地院否認。

計程車司機劉學強當年因追求獨自來台旅遊的井口真理子不城，竟將她殺害分屍，成為轟動台日的命案。劉男原依殺人等罪被判處死刑，後來案經最高法院考量劉男精神狀況不佳，符合減刑條件，改判無期徒刑、褫奪公權終身確定。現年65歲的劉男目前仍於宜蘭監獄服刑，關押已超過32年，是現有關押最久的無期徒刑犯。

新北地院表示，當初劉學強向新北地院自述冤獄時，據了解內容應未提及寶藏一說，而院方對於他有意聲請再審，僅以一般民眾陳情流程，以公文回覆劉男兩點，一是再審非司法行政事項可處理；二是若劉男有再審的需求，建議可洽詢律師或向訴訟輔導科諮詢。

分屍案 殺人

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