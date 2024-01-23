快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬文君稱郭璽「軍火掮客」涉尹清楓命案遭求償300萬 法院定3月8日宣判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

郭璽不滿馬文君（圖）在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，提告求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院定3月8日上午11時宣判。圖／聯合報系資料照片
郭璽不滿馬文君（圖）在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，提告求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院定3月8日上午11時宣判。圖／聯合報系資料照片

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，提告求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院定3月8日上午11時宣判。

馬文君去年9月29日於臉書po文指出，「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」等語。

郭璽提告馬文君妨害名譽罪嫌，另提民事訴訟請求賠償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，馬文君委任律師指出，馬文君言論均有依據，也有公開網頁、監察院調查報告，且尹清楓命案、相關採購案都曾在政論節目上探討，至今也有很多人討論，屬於可受公評事項。

郭璽委任律師王振志庭後指出，馬文君於今日開庭之前，曾委任律師聲請將案件移轉管轄至南投地方法院；馬文君言論是涉及事實陳述，不是個人意見表達，當然大家都有陳述自身意見的言論自由，但捏造事實就是妨害名譽。

法院先前開庭時，王振志曾說過馬文君文章所述為不實言論，例如海測艦弊案早已結案，涉案人中並無郭璽，尹清楓命案部分，郭璽已在麻將最大黨YouTube頻道多次澄清，且有檢方不起訴書佐證，卻仍有人持續造謠。

郭璽（圖）不滿馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，提告求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院定3月8日上午11時宣判。圖／聯合報系資料照片
郭璽（圖）不滿馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，提告求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院定3月8日上午11時宣判。圖／聯合報系資料照片

馬文君 郭璽 海軍

延伸閱讀

被尹乃菁在節目中指是「軍火商」 郭璽怒告求償300萬2月2日宣判

馬文君：新民意支持查潛艦弊端 郭璽還在裝瘋賣傻

潛艦國造案 郭璽提2事證告發馬文君涉洩密

南投縣立委開票結果／五連霸！實力深厚民進黨打不倒 馬文君宣布勝選

相關新聞

指黃國昌教室硬上女學生 周玉蔻低姿態想調解：挨告讓我很錯愕

媒體人周玉蔻去年6月在臉書指民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元...

她到貴婦奈奈老公的診所拉皮減脂卻身亡 醫師、經營人賠867萬元

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治...

蔡英文論文案外案…彭文正罵法官「混蛋」還求償200萬 最終結果出爐

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判決彭敗訴，二審...

男因金錢糾紛打傷老母親害腦震盪 母決定撤銷贈與房子

屏東縣郭姓男子因為金錢問題與母親發生口角爭執，郭男竟辱罵母親，還徒手抓著母親的頭髮撞擊地面，導致老母親腦震盪、身體多處骨...

「神鬼女會計」3年侵吞電影公司1.16億 判刑8年2月定讞

双喜電影發行公司女會計陳玉玲侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，一審依偽...

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

中天電視4年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天以不完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。