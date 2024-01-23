快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒駕男台中市區亂竄釀2死1傷上訴求輕判 今坐輪椅出庭…受害家屬盼重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子劉俊龍去年毒駕釀2死1傷慘劇，國民法官去年判他12年徒刑，全案上訴台中高分院。圖／報系資料照
台中市男子劉俊龍去年毒駕釀2死1傷慘劇，國民法官去年判他12年徒刑，全案上訴台中高分院。圖／報系資料照

男子劉俊龍毒駕在台中市區亂竄釀2死1傷，是中部首件由國民法官審理案件，去年9月初審結，依公共危險致死、肇事逃逸罪，判刑12年，全案上訴台中高分院，今天開庭審理，劉腳傷行動不便，坐輪椅出庭，劉強調，一審量刑過重，「若獲輕判出獄後會賠償被害人家屬」，死者女兒則控訴，劉根本未找人談和解，希望法官重判。

劉俊龍涉嫌毒駕釀兩死案是台中國民法官首起審理案件，社會關注，此案在去年9月初由國民法官審結，判刑12年，此案檢方與劉都提起上訴，今天在台中高分院開庭審理，由受命法官梁堯銘、審判長郭瑞祥、陪席法官許文碩開庭審理。

劉俊龍對於檢方指控的犯罪事實都不予以爭執，也強調全都認罪，不過被問到有無意願和解時，劉辯稱有意願與家屬和解，不過也要能夠獲得法官輕判，能夠提早出監，以賠償被害人，不過被死者女兒反駁，劉雖口頭稱有意願要和解，實際上根本沒有找人接觸談和解，「希望法官重判」。

公訴檢察官則指出，劉男在犯行過程中，有10次包括闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，又奪走兩條人命，一審國民法官量刑僅12年，就公共危險致死罪部分，僅屬「中度量刑」，原審的量刑過輕，請求法官撤銷一審判決，量處妥適之刑。

起訴指出，劉男（48歲）去年1月14日吸安非他命，15日晚上7點開車經東區復興路、立德街追撞1輛停等紅燈小客車，劉怕無照、毒駕行為曝光，央求對方游姓車主不要報案但未獲理會，最後一路狂飆連闖10個紅燈、逆向，撞死騎車的葉姓男子（65歲），雙載的連姓女子（38歲）。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民法官 毒駕

延伸閱讀

人口少交通還可以這麼爛！市區不斷塞車變惡夢 台南交通好可悲？

國漫館無障礙坡度陡滑 輪椅導遊：連我都怕怕的！

兒子違規毒駕欠繳裁罰9萬元 父刷卡繳清盼別再碰毒

魔術師灌酒下藥迷昏性侵醫美女諮詢師 無罪逆轉重判7年4月定讞

相關新聞

指黃國昌教室硬上女學生 周玉蔻低姿態想調解：挨告讓我很錯愕

媒體人周玉蔻去年6月在臉書指民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元...

她到貴婦奈奈老公的診所拉皮減脂卻身亡 醫師、經營人賠867萬元

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治...

蔡英文論文案外案…彭文正罵法官「混蛋」還求償200萬 最終結果出爐

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判決彭敗訴，二審...

男因金錢糾紛打傷老母親害腦震盪 母決定撤銷贈與房子

屏東縣郭姓男子因為金錢問題與母親發生口角爭執，郭男竟辱罵母親，還徒手抓著母親的頭髮撞擊地面，導致老母親腦震盪、身體多處骨...

「神鬼女會計」3年侵吞電影公司1.16億 判刑8年2月定讞

双喜電影發行公司女會計陳玉玲侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，一審依偽...

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

中天電視4年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天以不完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。