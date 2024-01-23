毒駕男台中市區亂竄釀2死1傷上訴求輕判 今坐輪椅出庭…受害家屬盼重判

台中市男子劉俊龍去年毒駕釀2死1傷慘劇，國民法官去年判他12年徒刑，全案上訴台中高分院。圖／報系資料照

男子劉俊龍毒駕在台中市區亂竄釀2死1傷，是中部首件由國民法官審理案件，去年9月初審結，依公共危險致死、肇事逃逸罪，判刑12年，全案上訴台中高分院，今天開庭審理，劉腳傷行動不便，坐輪椅出庭，劉強調，一審量刑過重，「若獲輕判出獄後會賠償被害人家屬」，死者女兒則控訴，劉根本未找人談和解，希望法官重判。

劉俊龍涉嫌毒駕釀兩死案是台中國民法官首起審理案件，社會關注，此案在去年9月初由國民法官審結，判刑12年，此案檢方與劉都提起上訴，今天在台中高分院開庭審理，由受命法官梁堯銘、審判長郭瑞祥、陪席法官許文碩開庭審理。

劉俊龍對於檢方指控的犯罪事實都不予以爭執，也強調全都認罪，不過被問到有無意願和解時，劉辯稱有意願與家屬和解，不過也要能夠獲得法官輕判，能夠提早出監，以賠償被害人，不過被死者女兒反駁，劉雖口頭稱有意願要和解，實際上根本沒有找人接觸談和解，「希望法官重判」。

公訴檢察官則指出，劉男在犯行過程中，有10次包括闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，又奪走兩條人命，一審國民法官量刑僅12年，就公共危險致死罪部分，僅屬「中度量刑」，原審的量刑過輕，請求法官撤銷一審判決，量處妥適之刑。

起訴指出，劉男（48歲）去年1月14日吸安非他命，15日晚上7點開車經東區復興路、立德街追撞1輛停等紅燈小客車，劉怕無照、毒駕行為曝光，央求對方游姓車主不要報案但未獲理會，最後一路狂飆連闖10個紅燈、逆向，撞死騎車的葉姓男子（65歲），雙載的連姓女子（38歲）。

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