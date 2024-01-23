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溜進北檢升民進黨旗、打傷周玉蔻公司員工 田山盛國今繳罰金2萬5千
前年，台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉貪案時，男子田山盛國溜進北檢頂樓，懸掛民進黨旗，法院依無故侵入建築物罪，處拘役45日；同年9月，他闖進媒體人周玉蔻的「放言」科技傳媒辦公室，咬傷傅姓員工，法院依傷害罪判他拘役40日。高等法院裁定兩案共執行65日，田山盛國執行40日，今至北檢執行科繳罰金2萬5千元。
田山盛國從事居家照顧服務工作，他曾因不滿NCC處理中天電視台換照案，恐嚇NCC委員、在NCC旗幟噴漆，還曾在「日本經濟新聞社」台北辦事處潑尿。
2022年9月12日，周玉蔻在臉書發文批評證嚴法師，引發慈濟同修不滿，當天下午田山盛國闖入「放言」科技傳媒辦公室，傅姓員工上前勸阻，被田山盛國毆打、啃咬攻擊，導致傅的後腦、手臂內側等部位挫傷，傅提告，檢警起訴田山盛國。
2022年12月16日，他擅闖北檢禁區並懸掛民進黨的黨旗，對外聲明指「府院黨干涉檢察官獨立辦案」，更早之前，他不滿NCC處理中天電視台換照案，恐嚇NCC委員、在NCC旗幟上噴過漆都被判刑。
高院裁定田山盛國所犯的無故入侵建築罪、傷害罪等兩案，共執行65日，田山盛國已執行40日，仍剩餘25日未執行，他今至北檢執行科繳罰金，一日1000元計算，共計2萬5千元。
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