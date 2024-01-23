指黃國昌教室硬上女學生 周玉蔻低姿態想調解：挨告讓我很錯愕

媒體人周玉蔻去年6月在臉書指民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、刪除文章並刊登判決主文。台北地方法院今開庭，周玉蔻表達有調解意願，稱黃國昌告她，她覺得受到很大的傷害、很錯愕。

民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪時，談及司法改革議題說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」；周玉蔻去年6月13日在臉書貼文，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌反擊，周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠下流，對於這種被政府標案豢養的無恥側翼，「沒有什麼好說的，直接提告」，並請求賠償100萬元、刪除文章、在三大報頭版刊登判決主文、於臉書刊登判決全文。

台北地院今開庭，法官問及雙方是否有調解意願，周玉蔻表示願意調解，因她的文章本身就是一個言論自由的評論，「黃國昌誤會我的意思」，或是黃國昌對於言論自由的定義不同；她寫完臉書貼文後，媒體記者詢問黃國昌，但黃國昌沒有回應，反而把她罵一頓，「我也沒去告他」。

法官勸諭雙方指出，兩人都是公眾人物，且發表的言論都對台灣民主政治很有貢獻，「我都很欽佩兩位」，希望雙方可以盡速化解紛爭；周玉蔻回應，黃國昌在太陽花學運、擔任時代力量立委，也很讓她佩服，對方募款時她還有捐錢，「黃國昌告我，我會覺得受到很大的傷害」。

周玉蔻說，黃國昌有很大的發言空間，卻選擇告進法院「讓我很錯愕」，兩位都是公眾人物，是不需要告進法院的，希望法院能協助解決。