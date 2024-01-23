美容護膚店遭控假投資、真詐騙數千萬 上百人受騙 民代批政府無能

新北市議員林金結、林國春今天舉行記者會，指控中央對詐騙事件毫無作為。記者葉德正／攝影

新北市議員林金結、林國春今天舉行記者會，率領數十名被害者，指控三峽、土城都有據點的美容護膚店，涉嫌「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成高利潤，事後卻倒閉，被害人更莫名其妙成為貸款人頭，年關將近，天天收到融資公司催繳電話，總計詐騙金額超過2000萬，被害人逾120人。記者致電該護膚店電話無人接聽，不知其回應。

新北市消保官鍾佳儒表示，市府目前已發動行政調查，並找融資公司調查協調，若被害人尚未使用到商品，可先暫停催款，及針對未使用到商品止付，減少損失。

林金結指出，該店手法約5種，包括消費者不知情被辦理貸款，收到支付命令才知道被冒名借款；另以投資詐術欺騙辦理貸款受害金額從50到800萬元不等，前幾期由護膚店繳交分期貸金，後幾期卻開始拖欠款項；第三型則是貸款購買課程分期付款，卻趁不注意也讓客戶簽下信貸文件；第四型則是貸款購買販售課程分期付款，尚未使用額度有十多萬至數萬元不等；第五型在護膚店以現金預繳課程費用，沒有履約保證機制。

林金結說，中央成立數位部，一年編27億打詐，卻防不慎防，許多被害人都是年輕小姐與媽媽，有人帶著7個月大的孩子，卻被騙了1000多萬；面對詐騙，政府無能為力，數位部無能，可以自動消滅，由民代來做即可。

林國春指出，這些融資公司貸款如此鬆散，他選舉借款，銀行都會要求面會，查聯徵、信貸，這些融資公司竟然只要一張紙就核定貸款，融資公司負責人也應該用詐欺、偽造文書等罪嫌共犯送辦。

林國春說，中央不要裝聾作啞，應要求檢察長，請襄閱主任檢察官指揮偵辦去追查該美容公司負責人金流，並進行財產假扣押，以保障被害人權利。

被害人呂先生說，報案後才知道簽署的是買賣合約書非投資合約書，更不知自己為何向融資公司申請貸款，他們直到去年12月發現有異，負責人1月就不接電話，才知自己受騙上當，他受害金額高達400餘萬。