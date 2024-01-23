快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美容護膚店遭控假投資、真詐騙數千萬 上百人受騙 民代批政府無能

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市議員林金結、林國春今天舉行記者會，指控中央對詐騙事件毫無作為。記者葉德正／攝影
新北市議員林金結、林國春今天舉行記者會，指控中央對詐騙事件毫無作為。記者葉德正／攝影

新北市議員林金結林國春今天舉行記者會，率領數十名被害者，指控三峽、土城都有據點的美容護膚店，涉嫌「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成高利潤，事後卻倒閉，被害人更莫名其妙成為貸款人頭，年關將近，天天收到融資公司催繳電話，總計詐騙金額超過2000萬，被害人逾120人。記者致電該護膚店電話無人接聽，不知其回應。

新北市消保官鍾佳儒表示，市府目前已發動行政調查，並找融資公司調查協調，若被害人尚未使用到商品，可先暫停催款，及針對未使用到商品止付，減少損失。

林金結指出，該店手法約5種，包括消費者不知情被辦理貸款，收到支付命令才知道被冒名借款；另以投資詐術欺騙辦理貸款受害金額從50到800萬元不等，前幾期由護膚店繳交分期貸金，後幾期卻開始拖欠款項；第三型則是貸款購買課程分期付款，卻趁不注意也讓客戶簽下信貸文件；第四型則是貸款購買販售課程分期付款，尚未使用額度有十多萬至數萬元不等；第五型在護膚店以現金預繳課程費用，沒有履約保證機制。

林金結說，中央成立數位部，一年編27億打詐，卻防不慎防，許多被害人都是年輕小姐與媽媽，有人帶著7個月大的孩子，卻被騙了1000多萬；面對詐騙，政府無能為力，數位部無能，可以自動消滅，由民代來做即可。

林國春指出，這些融資公司貸款如此鬆散，他選舉借款，銀行都會要求面會，查聯徵、信貸，這些融資公司竟然只要一張紙就核定貸款，融資公司負責人也應該用詐欺、偽造文書等罪嫌共犯送辦。

林國春說，中央不要裝聾作啞，應要求檢察長，請襄閱主任檢察官指揮偵辦去追查該美容公司負責人金流，並進行財產假扣押，以保障被害人權利。

被害人呂先生說，報案後才知道簽署的是買賣合約書非投資合約書，更不知自己為何向融資公司申請貸款，他們直到去年12月發現有異，負責人1月就不接電話，才知自己受騙上當，他受害金額高達400餘萬。

林國春 林金結

延伸閱讀

2024大選／葉元之激戰險勝！私密片外流風暴殺傷羅致政 吳琪銘現任優勢勝出

馬英九赴板橋陪林國春車掃 粉絲不顧車隊出發衝上前握手

新北立委十選區／林金結嗆綠營沒嘴說自己 吳琪銘酸靠侯柯郭夠好笑

林佳龍酸林金結學落跑市長 林反嗆吳琪銘是橡皮圖章

相關新聞

指黃國昌教室硬上女學生 周玉蔻低姿態想調解：挨告讓我很錯愕

媒體人周玉蔻去年6月在臉書指民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元...

她到貴婦奈奈老公的診所拉皮減脂卻身亡 醫師、經營人賠867萬元

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治...

蔡英文論文案外案…彭文正罵法官「混蛋」還求償200萬 最終結果出爐

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判決彭敗訴，二審...

男因金錢糾紛打傷老母親害腦震盪 母決定撤銷贈與房子

屏東縣郭姓男子因為金錢問題與母親發生口角爭執，郭男竟辱罵母親，還徒手抓著母親的頭髮撞擊地面，導致老母親腦震盪、身體多處骨...

「神鬼女會計」3年侵吞電影公司1.16億 判刑8年2月定讞

双喜電影發行公司女會計陳玉玲侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，一審依偽...

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

中天電視4年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天以不完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。