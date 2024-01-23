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她到貴婦奈奈老公的診所拉皮減脂卻身亡 醫師、經營人賠867萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治。死者家屬提告求償，台灣高等法院今改判麻醉醫師胡耿華與經營診所的「貴婦奈奈」丈夫黃博健、公公黃立雄連帶賠償死者的子女各228萬844元、179萬3221元扶養費

原本台北地院判胡耿華、黃立雄、黃博健連帶賠償何女的父母、配偶、一雙子女460萬精神慰撫金，另付2名子女扶養費港幣57萬8454元、港幣45萬4786元。高院民事庭今廢棄改判的部分僅為扶養費部分，賠償金額共計867萬4065元。

何女2016年10月19日至杏立博全診所接受療程，當天下午3點，胡耿華為她麻醉全身，療程施行中，何女唇色略白、膚色異常，血氧飽和度數值持續降低，於88％至94％間擺盪達2小時。下午5點45分療程結束，何女卻昏迷不醒，且有呼吸道阻塞的呼吸音，胡耿華僅提供鼻腔通氣道，即將她留置在診所恢復室。

當晚8點45分，胡耿華為何女插管，並轉送台大醫院，但當時何女的瞳孔對光線已幾無反應，因腦幹受損嚴重，同年11月8日死亡（39歲）。

何女家屬認為胡耿華違反醫療注意義務，杏立診所為黃立雄、黃博健合夥經營，後來還惡性倒閉，因此提告請求連帶賠償精神慰撫金和扶養費。

高院認為何女在療程結束後經急救處置後遲未甦醒，明顯超過杏立診所的處置能力，胡耿華未及早轉院、安排後續急救措施，不符醫療常規，有醫療疏失。而杏立診所無預警倒閉，診所的合夥財產不足清償合夥債務，黃姓父子對於合夥債務不足額應連帶負責任，死者家屬請求3人連帶賠償有據。

提告的包括死者的何女父母、配偶、子女，他們因她死亡而飽受精神痛苦，且未成年子女待扶養，高院認為何父請求胡耿華、黃立雄、黃博健連帶給付精神慰撫金合計460萬元本息（父母各80萬元、配偶及子女各100萬元）有理由。扶養費請求的幣別是新台幣，但台北地方法院的判決幣別為港幣，高院認為對雙方各有不利，因此廢棄改判。本件得上訴。

杏立博全診所涉惡性倒閉，2018年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

「貴婦奈奈」丈夫黃博健經營的杏立博全醫美診所因療程疏失，讓年僅39歲的何姓婦人喪命，而診所事後也惡性倒閉。圖／報系資料照片
「貴婦奈奈」丈夫黃博健經營的杏立博全醫美診所因療程疏失，讓年僅39歲的何姓婦人喪命，而診所事後也惡性倒閉。圖／報系資料照片

子女 扶養費 提告

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