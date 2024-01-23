快訊

雲南山崩已11死 煤礦開採導致山體開裂？

走自己的路！藍提國會五改革 立法院長選舉改記名投票

蘋果iOS 17.3來了！3大亮點增安全性 「遭竊裝置防護」不怕iPhone被破解

不甘心被分手傳訊騷擾 他還告密前女友父母她曾墮胎2次

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子與女友分手不甘心，寫信給前女友父母告密前女友曾為他2次墮胎，依跟騷法起訴；台北地院審理，林認罪，但未與前女友和解，法官判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

36歲的林姓男子與女友分手，心有不甘，不斷以撥打電話、傳送通訊軟體LINE訊息等方式騷擾。

檢方指控，2022年7月26日，林將裝有交往期間收受禮物的包裹寄送到女友家，27日將裝有放廟符、寫有「為什麼這一年多過後，還是不甘心想要報復？!」、「我接下來要說的事情，希望您們能原諒，但也是我的報復，就是她曾經拿掉過兩次，你們可以查手機APP健保卡資料」的信件寄到前女友父母的住處。

2022年7月29日，林再以電話傳送「Have a good day」簡訊給前女友 ，2022年9月28日又傳「過得很好？!」12月25日傳送「聖誕節快樂，過年再補送禮物」的簡訊反覆打擾前女友的生活，前女友提告，林被訴，法院審理，林坦承犯行。

判決書指出，林面對前女友的關係不思以理性方式處理，騷擾並對前女友的日常生活及社會活動造成干擾；林坦承犯行，但未與前女友和解，審酌他自述大學畢業、目前從事服務業及犯罪動機、目的、手段等，依法判刑。

林姓男子與女友分手不甘心，寫信給前女友父母告密前女友曾為他2次墮胎。圖／聯合報系資料照片
林姓男子與女友分手不甘心，寫信給前女友父母告密前女友曾為他2次墮胎。圖／聯合報系資料照片

女友 分手 父母

延伸閱讀

李明川斜槓不完 再買孝親房就近照顧父母

不滿兄伸手向父母要錢 台中男拿球棒打爆哥哥頭送醫不治

反對代理孕母合法化 民團：愛孩子可以走收養管道

澳網／美國弗里茨爆冷擊敗西西帕斯 網紅女友兌現承諾吃一物

相關新聞

蔡英文論文案外案…彭文正罵法官「混蛋」還求償200萬 最終結果出爐

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判決彭敗訴，二審...

男因金錢糾紛打傷老母親害腦震盪 母決定撤銷贈與房子

屏東縣郭姓男子因為金錢問題與母親發生口角爭執，郭男竟辱罵母親，還徒手抓著母親的頭髮撞擊地面，導致老母親腦震盪、身體多處骨...

「神鬼女會計」3年侵吞電影公司1.16億 判刑8年2月定讞

双喜電影發行公司女會計陳玉玲侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，一審依偽...

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

中天電視4年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天以不完整...

不甘心被分手傳訊騷擾 他還告密前女友父母她曾墮胎2次

林姓男子與女友分手不甘心，寫信給前女友父母告密前女友曾為他2次墮胎，依跟騷法起訴；台北地院審理，林認罪，但未與前女友和解...

幫助被害人 台新金控董事長吳東亮受聘犯保協會董事

財團法人犯罪被害人保護協會今天舉行第10屆董事會董事及第8屆監察人聯合聘任儀式，台新金控董事長吳東亮受聘；法務部長蔡清祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。