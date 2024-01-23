不甘心被分手傳訊騷擾 他還告密前女友父母她曾墮胎2次
林姓男子與女友分手不甘心，寫信給前女友父母告密前女友曾為他2次墮胎，依跟騷法起訴；台北地院審理，林認罪，但未與前女友和解，法官判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
36歲的林姓男子與女友分手，心有不甘，不斷以撥打電話、傳送通訊軟體LINE訊息等方式騷擾。
檢方指控，2022年7月26日，林將裝有交往期間收受禮物的包裹寄送到女友家，27日將裝有放廟符、寫有「為什麼這一年多過後，還是不甘心想要報復？!」、「我接下來要說的事情，希望您們能原諒，但也是我的報復，就是她曾經拿掉過兩次，你們可以查手機APP健保卡資料」的信件寄到前女友父母的住處。
2022年7月29日，林再以電話傳送「Have a good day」簡訊給前女友 ，2022年9月28日又傳「過得很好？!」12月25日傳送「聖誕節快樂，過年再補送禮物」的簡訊反覆打擾前女友的生活，前女友提告，林被訴，法院審理，林坦承犯行。
判決書指出，林面對前女友的關係不思以理性方式處理，騷擾並對前女友的日常生活及社會活動造成干擾；林坦承犯行，但未與前女友和解，審酌他自述大學畢業、目前從事服務業及犯罪動機、目的、手段等，依法判刑。
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