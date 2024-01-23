「神鬼女會計」3年侵吞電影公司1.16億 判刑8年2月定讞

双喜電影公司「神鬼女會計」陳玉玲（右）侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，最高法院判關7年定讞，另有1年2月得易科罰金之刑。圖／聯合報系資料照片

双喜電影發行公司女會計陳玉玲侵吞廠商給付款1億1659萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，一審依偽造文書、詐欺取財等罪判8年6月徒刑，二審改判陳女共8年2月徒刑，其中1年2月得易科罰金，最高法院駁回上訴而定讞。

双喜電影發行公司是香港知名製片及監製陳永雄2015年12月設立的，曾發行奧斯卡得獎電影「媽的多重宇宙」、李安執導的「比利·林恩的中場戰事」、李奧納多主演的「從前，有個好萊塢」、國片「血觀音」、「無雙」等著名電影。

陳玉玲進入公司任職，負責双喜、真好電影等公司會計、出納等工作，2家公司負責人都是陳永雄。陳女一開始只在銀行臨櫃提現，後來改以匯款方式把錢轉到自己名下帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，3年來侵占公款高達1億1659萬4651元。

2019年2月陳玉玲離職，由新人承接業務，新人與廠商核帳察覺異狀，陳女卻在東窗事發以前向檢警自首犯案，而陳永雄也對陳女提告，進入訴訟。

檢警調查時，陳女坦承犯案，供稱因幫人作保欠下債務，大部分侵占來的錢都拿去還債，其餘拿去生活花用，但未透露用錢標的為何。檢方認為，陳玉玲利用職務之便侵占公司款項，金額高達1億多元，她案發後自首，但未返還犯罪所得，依業務侵占罪起訴。

一審認為陳玉玲昧於貪念，圖一己之私，以詐欺、侵占方式挪用財物，再偽造文書掩蓋犯行，不僅造成双喜集團財產上損失，也損害文書信用，行為不可取；雖陳女犯後坦承多數事實，但始終沒有說明鉅額犯罪所得的去向，也沒有賠償公司的具體善後作為，依偽造文書、業務侵占等罪判8年6月徒刑。

二審審酌陳玉玲以詐欺、變造私文書等手段詐得達1億1659萬餘元，損害双喜集團文書信用，但陳女僅回補公司部分損失，卻仍未說明鉅額犯罪所得的去向，改判陳女8年2月徒刑，其中1年2月為得易科罰金之刑；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。