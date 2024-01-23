影／三峽護膚店詐近百熟客2500萬 斧頭幫討債才曝光 負責人仍神隱

新北市三峽一家護膚店負責人，涉嫌以投資店面、附加高額利息可轉作美容課程為謊，誆騙三峽、土城等地區近百位熟客投資，初估詐騙金額超過2500萬元。被害人透過三峽區中埔里里長協助串聯，組成自救會，目前已有66名被害人到警局提告，警方受理偵辦中。

據悉，項姓負責人8年前在新北市三峽區弘園街經營以販售美容、美甲、按摩等保養服務的護膚店，之後在土城區也開有分店。不過近來護膚店疑似經營不善，為能周轉續營，她說服老客出資投資既可附加高額利息可轉為美容課程（投資可免費享受美容課程）或以購買器材為誘，施以融資信貸、一次性繳款等方式，詐騙近百人熟客，初估被騙金額超過2500萬元。

這個月初三峽弘園街護膚店無預警頂讓結束營業，還有客戶陸續收到支付命令，才知項姓負責人以販售課程分期付款、投資做股東等理由，利用客戶個資向放款公司申請信貸。

這月10日護膚店外聚集鄧、李、胡等3名男持本票到店外，替人向項姓負責人討回投資款。警方獲報到場，發現鄧男座車內有警棍、小刀、斧頭等刀械，一併帶回派出所查辦，警詢後先依社會秩序維護法將鄧、李、胡送辦。項姓負責人詐騙百人手段才曝光。