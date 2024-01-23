男因金錢糾紛打傷老母親害腦震盪 母決定撤銷贈與房子

屏東縣郭姓男子因為金錢問題與母親發生口角爭執，郭男竟辱罵母親，還徒手抓著母親的頭髮撞擊地面，導致老母親腦震盪、身體多處骨折。郭母傷心決定將多年來接續贈與給兒子的房子、土地討回，因而告上法院，屏東地院審理後，判郭男需將5筆房子、土地，不動產所有權移轉登記予母親。全案可上訴。

判決指出，2021年11月初，郭姓男子在東港住處，因金錢問題跟母親發生口叫爭執，郭竟然徒手打傷母親，還拿母親頭去撞擊地面，造成郭母身體多處骨折受傷，腦震盪，屏東地院一審將郭男依傷害直系血親屬判處10月徒刑。

郭母提告主張，她靠著賣粉圓省吃儉用，考量兒子是家中獨子，將來需兒子扶養終老，在兒子未成年時，才陸續購買房子、贈送給孩子。沒想兒子竟然對她家暴打傷她，決定撤銷過去贈送給兒子不動產。郭男辯稱，部分土地是他購買，也有父親過世遺留，並非全部都是母親贈與。