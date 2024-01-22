看護不滿病人吵鬧 膠帶封嘴再戴口罩遮掩遭醫師識破
周姓女子擔任照顧服務員，在基隆長庚醫院當劉姓老太太的看護。周女因不滿老太太持續吵鬧，涉嫌用3M透氣膠布及不透氣的封箱膠帶，封住她的嘴巴，再幫她戴上口罩，遮掩犯行。醫師巡房發現並撕下膠帶，讓老太太免受傷害。基隆地檢署檢察官偵查後，依重傷害未遂、強制罪嫌起訴周女。
檢方起訴指出，周女參加基市府照顧服務員訓練結業，可預見掩住年老、具肺炎、心衰竭等重症病者的口、鼻等呼吸器官，可能造成患者無法吸入足夠氧氣，導致死亡重大難治傷害，仍因劉老太太持續吵鬧，心生不悅，用膠帶封住她的嘴巴，妨害老太太呼吸權利。
檢方查出，劉老太太罹患血性腦中風、肺炎、糖尿病和心衰竭等病症，周女前年11月18日晚上7點多在醫院病房內，依不確定重傷害及強制犯意，用膠袋封住劉老太太的嘴巴再上口罩。住院醫師巡房發現後撕下膠帶，劉老太太的孫子得知後提告。檢察官偵訊時，周女坦承犯行。
檢方指出，被害者家屬認為周女有殺人意圖，但經調查，周女用膠帶封住老太太的嘴巴，鼻子仍有供她呼吸的氧氣管，且犯案時間地點，屬醫護固定巡房期間，周女若有殺人犯意，理應選擇避開巡房時段，因此認定無殺人犯意，依重傷害未遂及強制罪嫌起訴。2項罪名屬想像競合犯，請法官從重以重傷害未遂罪論處。
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