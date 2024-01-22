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被尹乃菁在節目中指是「軍火商」 郭璽怒告求償300萬2/2宣判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，一狀告上法院，向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今言詞辯論終結，定2月2日宣判。

台北地院今開庭，雙方均委任律師出庭，郭璽律師指出，郭璽被影射為尹清楓命案關係人隱忍30年，2020年11月11日已被台北地檢署處分不起訴，又因潛艦國造事件被惡意稱為「軍火商」，提告就是希望法院能還他一個公道。

尹乃菁委任律師指出，郭璽的確是牽涉入台船潛艦國造案，也涉入儀器代理和製造，輿論、評論員也稱郭是軍火商，尹乃菁言論是中肯的，與事實相符，且言論內容是可受公評事項，受言論自由保障；再者，軍火商一詞也沒有代表不好的意思，郭所作所為確實是軍火商的行為。

尹乃菁律師說，從第三人控訴郭璽、新華荷公司訴訟中，可見契約金額為美金452萬元，而已收受美金200餘萬元，可見有從中獲取利益，另郭璽也承認受海軍委託尋找商源，自然是軍火「商」。

郭璽律師反駁，郭璽、新華荷公司從來不是軍火商，外界就是故意以此「醜化」，並否認對方提出的證據，表示那只是服務契約，並非承攬台船標案的契約，與本案無關。

法官問及郭璽和尹乃菁的學經歷，郭璽律師表示，郭是美國西北大學博士，曾獲國防管理學院副教授聘書，現為常青國際有限公司負責人，一年收入約300萬元；尹乃菁律師指出，尹女是媒體評論員，資力為小康。

海軍前顧問郭璽（圖）不滿媒體人尹乃菁於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今言詞辯論終結，定2月2日宣判。圖／聯合報系資料照片
海軍前顧問郭璽（圖）不滿媒體人尹乃菁於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今言詞辯論終結，定2月2日宣判。圖／聯合報系資料照片
海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁（圖）於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今言詞辯論終結，定2月2日宣判。圖／聯合報系資料照片
海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁（圖）於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今言詞辯論終結，定2月2日宣判。圖／聯合報系資料照片

郭璽 律師 潛艦

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