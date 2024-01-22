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彰化種菜外配當「車手」貼補家用 賺2千判刑逾1年得不償失

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓外籍配偶想多賺錢貼補家用，相信在Line結識的「林志豪」聲稱提供金融帳戶供別人匯款，她每次提領可獲2千元酬勞可輕鬆獲利，未料詐騙第一筆就被賴姓被害人提告，陳女賺2千元將面臨1年1月的牢獄之災，得不償失。可上訴。

判決書指出，陳姓外籍配偶種菜苗撫養3名子女，想賺外快增加收入，聽信在Line結識自稱「林志豪」所稱，出借金融帳戶給別人匯款，她每次提領可得2千元酬勞，結果陳女提供田中鎮農會帳號。

去年8月一名賴姓男子看到網路股票投資理財廣告，信以為真，聯絡自稱「洪思雨理專」的人，依約匯款10萬到陳姓外配的田中鎮農會帳戶，「林志豪」指示陳姓外配提領10萬元，在田中鎮農會外面交付現金給不認識的成年男子，並給2千元報酬，賴男事後發現上當受騙後報警。

承審法官認為，陳女應知提供個人金融可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查並製造金流斷點，竟為賺取顯違常情的報酬，而不違背其本意，答應從事領款的車手工作，因此依涉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，未扣案的犯罪所得2千元，依法沒收或追徵之。可上訴。

彰化地方法院判處陳姓外配1年1月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處陳姓外配1年1月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影

農會 配偶 詐欺

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