五互集團百億吸金案再開庭 百人旁聽批女總裁矇騙法官

「五互集團」總裁陳秋白被控利用旗下「龍海生活事業」吸金220億元，全台估有1萬7000人受害。陳一審被依違反銀行法判刑10年半，案件上訴二審，今下午高雄高分院開庭，全台約百名被害人到場旁聽，但受害人質疑陳秋白提供契約總表造假，企圖矇騙法官減少損失，今遞交陳情書給蒞庭檢察官葉麗琦收下，盼檢方查清楚。

龍海生活事業銷售「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」等契約型商品，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並給予3至4%利息，但有會員領不到利息，無法取回本金，懷疑遭騙向檢調檢舉。

2019年7月，高雄檢調搜索龍海生活事業，帶回陳秋白及多名幹部，查扣陳秋白名下房產76筆、2億多元存款，清查6年間，至少有1萬7千多人入會，吸金總額高達220億元。

高雄地院審理時，陳秋白被依違反銀行法判刑10年半，1281萬元犯罪所得沒收，其餘幹部則被判刑1年10月至8年6月不等；龍海生活事業科罰金2億元，犯罪所得5.5億元沒收，案件正由高雄高分院審理中。

今二審再開準備庭，高雄高分院除實體法庭外，再開一延伸法庭開放旁聽，全台超過百名被害者到場，今則傳陳秋白及龍海生活的陳姓財務主管到庭。

但陳姓財務主管喊冤，稱她從未參與公司決策，還指自己認同龍海生活事業，也有投資參與，也是受害者，上訴做無罪答辯，今開庭針對檢方所提證據釐清。

因全案牽涉被害人眾多，受命法官林書慧先前允諾將整理2013年至2019年7月3日止的會員總表，開放已提刑事附帶民事訴訟的委任律師閱卷，由律師分享給其他被害人查核，若會員對於契約返還、履約金額有疑問，再具狀提出說明。

不過，今有被害人主張陳秋白及龍海生活事業提供的總表造假，有些人並未領到返還款項，卻刻意遺漏重要資訊，企圖減少應負損害賠償的責任範圍。

今被害人劉姓代表向檢方遞交陳情書，盼檢察官釐清總表細目，若有必要，他們都願意出庭作證，還原龍海生活事業的吸金真相。