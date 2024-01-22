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桃園男無照被逮拒酒測 無視9萬罰鍰…被強力扣薪秒繳清

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名望姓男子因酒駕拒絕酒測，遭裁罰新台幣9萬元，之後因為拒繳罰鍰，案件兩度被移送桃園分署執行，經桃園分署查詢望男在龜山區某公司任職，立即核發執行命令扣押他的薪資，望男因擔心飯碗不保，緊急繳清該筆罰鍰，解除遭扣薪的危機。

39歲望姓男子2018年12月間，在桃園區騎機車行經萬壽路及民生路口遭警方攔查，因當場拒絕接受酒測，且被警方查獲無照駕駛，遭舉發後由桃園市政府交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁處9萬元罰鍰，並自裁決日起3年內不得考領駕駛執照，應參加道路交通安全講習。

結果望男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行，起初執行人員查不到望男可供執行的財產，去年桃園分署扣押望男銀行存款，僅受償3千多元；直到去年7月扣押望男在蘆竹區公司的薪資，但該公司表示望男已離職。

對此人員鍥而不捨繼續追查，終於查到望男剛到龜山區公司任職不久，桃園分署迅速發出扣薪命令，望男自知無法再逃避，加上擔心飯碗不飽，今年1月終於將9萬元罰鍰全繳清，桃園分署撤銷扣薪命令，全案終告落幕。

桃園分署呼籲，民眾切記「酒後不開車，開車不喝酒」，對於酒駕案件絕對迅速強力執行，民眾別抱持僥倖心態，規避繳納義務，若遭裁罰應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市一名望姓男子因酒駕拒絕酒測，遭裁罰新台幣9萬元，之後因為拒繳罰鍰，案件兩度被移送桃園分署執行。圖為酒測攔檢示意圖／聯合報系資料照片
桃園市一名望姓男子因酒駕拒絕酒測，遭裁罰新台幣9萬元，之後因為拒繳罰鍰，案件兩度被移送桃園分署執行。圖為酒測攔檢示意圖／聯合報系資料照片
望姓男子無照被逮拒絕酒測裁決書。圖／桃園分署提供
望姓男子無照被逮拒絕酒測裁決書。圖／桃園分署提供

桃園 薪資 酒駕

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