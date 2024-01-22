停職法官遭控強制猥褻罪 蔡明宏出庭否認：絕對沒有 天地神知道

士林地方法院法官蔡明宏（已停職）遭控強制猥褻女書記官、女法官。士林地方法院今開庭，罕見學弟審學長，蔡明宏與律師丁昱仁一同出庭，他否認犯行，強調絕對沒有起訴書所載的事實，天地神都知道，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。

蔡明宏今上午出庭後，與律師稍作討論，在法院外對媒體簡明扼要，以堅定的語氣說「我絕對沒有起訴書所載的事實，天地神都知道，告訴人也知道，將來我會在訴訟程序上力爭我的清白，證明我的冤屈，謝謝。」

全案起源於，去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」爆料，爆料資深男法官「蔡董」，在2021年11月間開車載女法官上陽明山，到「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪騷擾行為。當月「蔡董」也發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢」

士檢去年12月偵結起訴，認定蔡對書記官、女法官涉犯強制猥褻罪嫌2罪起訴，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，建請從重量刑。起訴指出，2007年11月7日晚上6時許，蔡時任行政庭長，藉口士院將舉辦淨山活動，開車載女書記官上陽明山，開往車稀少的避車彎，涉按摩順勢從背後環抱，隔衣摸胸、搶吻、掀開毛衣頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤質問「你不怕丟了行政 庭長的位置?」 蔡回答「早就不想做了」蔡涉把頭埋入女書記官雙腿，持續為強制猥褻行為，喃喃自語稱「再5分鐘就好」女書記官衣衫不整，嚇得開車門逃出，蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。