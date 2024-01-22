快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停職法官遭控強制猥褻罪 蔡明宏出庭否認：絕對沒有 天地神知道

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院法官蔡明宏（已停職）遭控強制猥褻女書記官、女法官。士林地方法院今開庭，罕見學弟審學長，蔡明宏與律師丁昱仁一同出庭，他否認犯行，強調絕對沒有起訴書所載的事實，天地神都知道，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。

蔡明宏今上午出庭後，與律師稍作討論，在法院外對媒體簡明扼要，以堅定的語氣說「我絕對沒有起訴書所載的事實，天地神都知道，告訴人也知道，將來我會在訴訟程序上力爭我的清白，證明我的冤屈，謝謝。」

全案起源於，去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」爆料，爆料資深男法官「蔡董」，在2021年11月間開車載女法官上陽明山，到「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪騷擾行為。當月「蔡董」也發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢」

士檢去年12月偵結起訴，認定蔡對書記官、女法官涉犯強制猥褻罪嫌2罪起訴，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，建請從重量刑。起訴指出，2007年11月7日晚上6時許，蔡時任行政庭長，藉口士院將舉辦淨山活動，開車載女書記官上陽明山，開往車稀少的避車彎，涉按摩順勢從背後環抱，隔衣摸胸、搶吻、掀開毛衣頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤質問「你不怕丟了行政 庭長的位置?」 蔡回答「早就不想做了」蔡涉把頭埋入女書記官雙腿，持續為強制猥褻行為，喃喃自語稱「再5分鐘就好」女書記官衣衫不整，嚇得開車門逃出，蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

女法官部分則是，蔡涉嫌在去年11月15日邀約女法官到陽明山上土雞城用餐，用餐後以類似手法開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」涉柔捏女法官後頸肩膀說「很拍謝」，又用力揉捏女法官左手腕詢問舊傷，女法官哀求蔡開車下山，畏縮車門邊，蔡涉掐捏大腿隔褲子摳碰私處得逞，女法官驚恐翹腿防護，並稱下午要評議，拜託蔡趕快載她回士林地院，蔡才開車回法院。

蔡明宏遭控強制猥褻罪，庭後表示，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。記者蕭雅娟／攝影
蔡明宏遭控強制猥褻罪，庭後表示，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。記者蕭雅娟／攝影

陽明山 猥褻

延伸閱讀

蔡明宏被控猥褻女法官與書記官 停職法官今首度出庭

這波寒流陽明山會下雪嗎？ 文大大氣系教授周昆炫：會 應該5至10公分

民眾基隆街頭撿到大選票匭、封條…遭控選務瑕疵 基市選委會說明

陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪

相關新聞

停職法官遭控強制猥褻罪 蔡明宏出庭否認：絕對沒有 天地神知道

士林地方法院法官蔡明宏（已停職）遭控強制猥褻女書記官、女法官。士林地方法院今開庭，罕見學弟審學長，蔡明宏與律師丁昱仁一同...

要求復合嘿咻遭拒...他殺前女友再性侵屍體 無期改判21年定讞

男子全志廷苦戀廖姓前女友，趁替廖女慶生時求復合、發生性行為遭拒，發狂掐昏廖女後持剪刀猛刺脖子，又拿水果刀割斷氣管、頸動脈...

魔術師灌酒下藥迷昏性侵醫美女諮詢師 無罪逆轉重判7年4月定讞

魔術師曹昌元5年前邀約醫美診所女諮詢師到自己經營的酒吧喝酒聊天，他先在威士忌中下藥，再和女方玩撲克牌遊戲，輸者要喝一杯酒...

孔子74代孫醫師孔繁錦 性侵未成年少女判刑1年

曾參加益智節目被譽為「最聰明醫師的」的孔子第74代子孫、精神科醫師孔繁錦，去年10月才因在診間性侵女病患，遭最高法院判刑...

工程師被主管拉入「im.B」上班討論平台分紅都被解雇

任職知名化工大廠的陳姓工程師，因上班時間多次和包姓主管討論借貸媒合平台「im.B」的營業內容，被公司以違反工作規則解雇，...

蔡明宏被控猥褻女法官與書記官 停職法官今首度出庭

士林地方法院法官蔡明宏（已停職）遭控16年前在陽明山強制猥褻女書記官，2021年底又以類似手法猥褻女法官，遭依強制猥褻罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。