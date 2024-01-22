要求復合嘿咻遭拒...他殺前女友再性侵屍體 無期改判21年定讞

男子全志廷苦戀廖姓前女友，趁替廖女慶生時求復合、發生性行為遭拒，發狂掐昏廖女後持剪刀猛刺脖子，又拿水果刀割斷氣管、頸動脈害慘死，全事後再猥褻、性侵廖女的屍體，一審被依殺人、汙辱屍體罪判全無期徒刑，二審考量全有高度教化可能改判21年徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

全志廷透過交友APP認識已婚的廖女並交往，雙方熱戀進入蜜月期，全辭掉工作從桃園搬到台中工作，並和廖女同居，廖女事後對全感情轉淡並提議分手，全雖然搬離但仍深愛廖女、對她關懷備至。

全因見廖女常夜晚外出、不接電話，懷疑廖女提分手是因另結新歡，心生忌妒又屢屢求歡不成，2022年5月28日晚間全持預藏的刀子，趁著替廖女慶生時提出復合、性交等要求，因廖女當下拒絕2人發生激烈爭吵。

全徒手猛力推拉廖女的頭去撞浴室牆面、地板，另猛力掐住她脖子釀暈厥窒息，廖不停手還狠心持剪刀朝對方脖子猛刺，又持水果刀割開她頸部，當場切斷氣管、兩側頸總動脈，導致廖女大量失血慘死。

全見廖女死亡後，再用刀割開廖女的內衣褲，再撫摸屍體的胸部、性侵；隔天，全先帶廖女兒子到超商買食物，再一起到警局自首，案情才曝光。

一審依殺人、汙辱屍體罪判無期徒刑；二審認為全自首前先帶廖女兒子吃飯，仍顧慮到廖子無人照顧，認為全仍心存善念，未遷怒他人，仍有憫恕之處，另參酌鑑定結果，全經妥適治療後有高度教化可能性、中度矯正可能性、高度再社會化可能性。