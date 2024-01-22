魔術師灌酒下藥迷昏性侵醫美女諮詢師 無罪逆轉重判7年4月定讞
魔術師曹昌元5年前邀約醫美診所女諮詢師到自己經營的酒吧喝酒聊天，他先在威士忌中下藥，再和女方玩撲克牌遊戲，輸者要喝一杯酒，趁女子酒醉恍惚帶至旅館開房間，脫去對方衣物性侵得逞，曹一審無罪，二審逆轉重判7年4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
曹是小有名氣的魔術師，曾上電視節目表演，他也是醫美診所的客戶，因而認識女諮詢師，兩人2019年2月16日晚間10時許在曹經營的酒吧飲酒聊天；曹趁女方不注意，在威士忌中摻入歐沙氮平（Oxazepam）、抗癲癇藥（Topiramate），再假借玩抽撲克牌遊戲，輸家得喝一杯酒，女方因屢輸遊戲，多次喝下摻藥的烈酒。
女方在酒精及藥物交互作用而精神恍惚，被曹帶離酒吧、搭計程車載至旅館；曹趁女子意識不清時，脫掉對方衣褲性侵得逞，女子隔日凌晨恢復意識，發現自己全身赤裸躺在床上，察覺有異，之後在男友陪伴下報警處理。
曹否認犯行，供稱當日在酒吧喝酒時，他和女子有接吻，因為感覺不錯，才提議去旅館休息，辦理住房時，女方也有將證件給他，進房後女子替他口交，之後兩人才發生性關係，對方意識清楚，他也沒有在酒內下藥。
一審判曹無罪，但二審依證人說法、女方血液及尿液檢驗報告、監視錄影畫面、對話紀錄等，以及女子案發後情緒、心理反應，認定曹確實性侵女子，供詞不可採信，撤銷改依以藥劑強制性交罪，量處7年4月徒刑；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
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