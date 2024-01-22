求復合遭拒殺死前女友 男子判刑21年定讞
全姓男子與廖姓女子原為男女朋友，2人分手後，全男求復合及發生性關係遭廖女拒絕，憤而勒昏廖女持刀刺頸致死，台中高分院依殺人罪判全男21年徒刑。最高法院今駁回上訴定讞。
判決指出，全男透過交友APP認識廖女進而交往，並從桃園市搬到台中市工作且與廖女同居，廖女不久後與原配離婚。民國111年4月間，廖女對全男感情轉淡，提出分手，全男搬離同居處，但2人仍有聯絡來往。
判決表示，全男與廖女分手後仍深愛對方，懷疑廖女另有新歡，心生忌妒不甘。111年5月某日晚間，全男趁與廖女及廖女兒子一起慶生，提出復合並做愛的要求遭拒，隨後勒昏廖女後，持預藏水果刀及剪刀刺殺廖女頸部致死，並猥褻、性交廖女屍體。
全男在行凶後翌日凌晨，先帶著廖女的兒子到附近超商購買食物共同進食後，再一起到派出所，全男向警方供稱自己殺人並自願接受裁判。
台中地方法院依殺人罪判處全男無期徒刑，台中高分院審酌全男自首，犯後始終坦承犯行，惡性未達應科以最長期監禁程度，改判有期徒刑21年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。
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