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工程師被主管拉入「im.B」上班討論平台分紅都被解雇

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

任職知名化工大廠的陳姓工程師，因上班時間多次和包姓主管討論借貸媒合平台「im.B」的營業內容，被公司以違反工作規則解雇，陳男不滿提起確認僱傭關係存在訴訟，法院審理後，認為陳男討論「im.B」內容並未達違反工作規則情況，成功幫他保住工作，公司還要補償他40萬餘元未領薪資

判決指出，陳男2017年起在該間化工廠擔任資訊中心高級管理師，經同部門包姓主管引介，加入「im.B」借貸平台，希望增加被動收入。

但兩人事後卻被客戶檢舉從事放貸業務，公司發現後依違反工作規則且情節重大，將兩人解雇，陳男不滿，認為他並未違反工作規則，提起確認僱傭關係存在訴訟，希望復職並要求公司補償他遭解雇後的未領薪資。

化工廠挨告後反駁，稱陳男被主管吸收後，上班時間傳遞「im.B」的宣傳簡報，還發信向朋友推銷，直到公司客戶檢舉，調查後才發現兩人對外招攬業務，因違反工作規則，才將陳男解雇。

不過，法院審理時，法官檢視陳男與主管討論的內容，認為陳男只是轉傳現成資料，並未利用工作時間製作「im.B」簡報，陳也僅利用公司信箱，寄送「im.B」試算文件1次，無法證明陳趁上班時，招攬「im.B」業務。

法官認為陳男與主管討論「im.B」的分紅內容，與一般員工討論股票買賣無異，雖在工作時間討論私人理財事宜不妥，但難據此推認他有「違反勞動契約或工作規則，情節重大」或「營私舞弊、挪用公款、收受賄賂或其他不正當利益」等情形。

法官綜合事證，認定化工廠解雇陳男並不合法，判陳男與化工廠雇傭關係仍然存在，公司還要補償40萬餘元未領薪資，且在復職前，每月還要給付3.5萬元月薪給陳男。可上訴。

im.B曾打著資深媒體人盛竹如的代言名號誘騙投資人，最後讓多人受騙上當，全案正由北院審理中。圖／取自不動產借貸媒合平台im.B粉專
im.B曾打著資深媒體人盛竹如的代言名號誘騙投資人，最後讓多人受騙上當，全案正由北院審理中。圖／取自不動產借貸媒合平台im.B粉專

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