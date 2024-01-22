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孔子74代孫醫師孔繁錦 性侵未成年少女判刑1年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾參加益智節目被譽為「最聰明醫師」孔子第74代子孫、精神科醫師孔繁錦，去年10月才因在診間性侵女病患，遭最高法院判刑4年定讞。他另涉及在2022年7月間，於診間內性侵另名未成年女病患，新北地方法院今依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，判處徒刑1年。可上訴。

起訴指出，少女2022年5月底起因身心疾病到孔繁錦位於新北市三重的診所就診。不料孔男竟利用多次治療，逐步取得少女信任後，趁同年7月10日中午少女男友離開時，以在臀部施打針劑為由，將少女帶到其他診間，對並少女指侵得逞。

孔男犯案後，少女驚慌失措離開診所，哭著打給男友與父親求助，事後轉至另家精神科診所求診，醫師證稱，少女每次到診所就診時，一定要有男友陪同，否則無法獨自待在診所內，而少女呈現明顯的性受創者反應，出現精神解離的情況，還有自殘、自殺的情形，有明顯的創傷後壓力症候群反應，

法官查出，少女曾在2022年5月18日與網友的對話中提及，「一開始我男友在都好好的，我男友去上班就這樣，（指孔）說要打針，結果想脫我褲子，我也有被摸過胯下、下體、屁股，我男友去問，醫生都不承認」證明少女並非構陷孔男。

但孔繁錦事後不願認罪，辯稱自己只是在門診後擁抱少女，握她的手並拍背表示關心。合議庭認為，孔男身為少女醫師，竟為自身性慾、權勢性侵未成年病患，且犯後飾詞狡辯，難認有悔悟之意，於是依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦，去年10月才因在診間性侵女病患，遭最高法院判刑4年定讞，又因性侵另名未成年女病患遭新北地院判刑1年。圖／聯合報系資料照片
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦，去年10月才因在診間性侵女病患，遭最高法院判刑4年定讞，又因性侵另名未成年女病患遭新北地院判刑1年。圖／聯合報系資料照片

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