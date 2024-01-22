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蔡明宏被控猥褻女法官與書記官 停職法官今首度出庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院法官蔡明宏（已停職）遭控16年前在陽明山強制猥褻女書記官，2021年底又以類似手法猥褻女法官，遭依強制猥褻罪2罪起訴。士林地方法院今開庭，蔡明宏與律師丁昱仁一同出庭，庭前未受訪。

全案起源於，去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」爆料，爆料資深男法官「蔡董」，在2021年11月間開車載女法官上陽明山，到「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪騷擾行為。當月蔡董也發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢？」

士檢去年12月間偵結起訴，認定蔡對書記官、女法官涉犯強制猥褻罪嫌2罪起訴，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，建請從重量刑。士林地方法院收案後，至少有5名法官聲請迴避，包含參與自律委員會、性平會或證人身分等。全案今日度二度開庭，蔡則是首度出庭，預計庭後受訪說明。

停職法官蔡明宏（左）與律師丁昱仁一同出庭，庭前未受訪。記者蕭雅娟／攝影
停職法官蔡明宏（左）與律師丁昱仁一同出庭，庭前未受訪。記者蕭雅娟／攝影

猥褻 陽明山

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