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台中酒駕拒檢逃逸撞路旁2車 駕駛及4乘客全吃罰單

中央社／ 台中22日電

台中市警察局第四分局今天凌晨執行巡邏勤務，發現1輛自小客行車不穩並拒檢加速逃逸，還撞到路旁停放汽車及機車，最後遭警攔下，駕駛酒測超標送辦、不服稽查吃罰單，同車4名乘客也都連坐開罰。

警方指出，第四分局大墩派出所員警凌晨執行巡邏勤務，行經南屯區大墩十一街與惠文路口時，發現1輛自小客車行車不穩，於是上前盤查，駕駛一開始假意配合，隨即加速逃逸。

警方表示，拒檢車輛逃逸過程中，於惠文路與向上路口撞到路旁停放的1輛機車及1輛自小客車，幸無人受傷，最後在大觀路與大觀路19巷口被員警攔下。

警方經對車上駕駛21歲許姓男子進行酒測，測得酒精濃度達0.42MG/L，除酒測值超標依公共危險罪嫌移送法辦，許男還因不服交通稽查，根據道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，警方也依相關規定製單告發。

至於許男搭載的同車4名乘客，警方表示，也因違反道路交通管理處罰條例的酒駕同車乘客連坐處罰規定，可處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰，警方也依規定開單告發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市警察局第四分局今天凌晨執行巡邏勤務，發現1輛自小客行車不穩並拒檢加速逃逸，還撞到路旁停放汽車及機車，最後遭警攔下，駕駛酒測值超標送辦、不服稽查吃罰單，同車4名乘客也都連坐開罰。聯合報系資料照
台中市警察局第四分局今天凌晨執行巡邏勤務，發現1輛自小客行車不穩並拒檢加速逃逸，還撞到路旁停放汽車及機車，最後遭警攔下，駕駛酒測值超標送辦、不服稽查吃罰單，同車4名乘客也都連坐開罰。聯合報系資料照

酒測 超標 罰單

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