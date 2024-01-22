PTT留言影射王鴻薇涉賄政治獻金 網友挨告獲不起訴

去年8月間，有網友在PTT留言質疑，國民黨立委王鴻薇的政治獻金來源。王鴻薇認為，該留言影射她的操守不佳，提告網友涉犯加重誹謗罪嫌。台北地檢署偵查，挨告的黃姓網友雖與留言IP位置相符，但他否認犯行，至於台大方面拒絕提供帳號註冊資訊，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

全案源於，去年民進黨立委賴品妤之父賴勁麟被揭露政治獻金獨厚新潮流，民進黨立委賴瑞隆獲百萬政治獻金。去年8月15日，王鴻薇曾表示，民進黨假發展綠電的名義，是否行賺錢之實，質疑用台電供養這些綠營的政治人物。

同日有媒體報導這起新聞事件，下午14點34分許，有網友在PTT「HatePolitics」板分享該報導，貼文下方有網友留言「好吧既然王鴻薇你要這樣講，那你也是這種人啊，看看你的政治獻金來源」等語。

王鴻薇認為，該網友的留言影射其操守不佳，涉收取涉賄地方黑道的政治獻金，已妨害名譽，提告網友涉犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。

檢警偵查，由該條留言在去年8月15日下午14點34分、16點48分許的留言回文發送IP位置與帳號名稱，經分析IP使用者交集，認定黃涉嫌本案。

不過，黃否認涉有本案犯行，他辯稱，他沒有發出該則貼文及道歉貼文、PTT帳號也不符、未借出家中的無線網路，案發當時他正在上班。

檢警偵辦，黃提供案發時的上班出勤打卡紀錄均正常，檢方衡酌現今網際網路無法避免他人利用無線網路溢波，進而連結至該無線網路環境，難以排除經他人破解而連線使用的可能性。

檢方指出，內政部警政署刑事警察局曾函請管理PTT的「台灣大學計算機資訊中心」提供該留言帳號的註冊資料。對此，台大方面回覆，為保障言論自由，依通訊保障暨監察法與教育部法令之規定意旨，未提供帳號註冊資料。