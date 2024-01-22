兒女照片旁放掃刀逼前妻談判 恐怖父持狼牙棒上門恐嚇

新竹31歲范姓男子和曾姓前妻有感情糾紛，竟在去年凌晨2時許持狼牙棒前往前妻家談判，不但持狼牙棒朝曾女揮舞，還恐嚇她「跟你一命換一命」，幸好警方及時趕到阻止。新竹地院依恐嚇危害安全罪，累犯，處范男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，范男與曾女前為夫妻關係，2人有感情糾紛。范男去年父親節凌晨2時許，分別以imessage及LINE通訊軟體向曾女傳送：「你真的逼我發瘋了」、「我什都不要了要就跟你一命換一命」，並傳送與曾女2個孩子的照片，旁邊還放一把掃刀，接著又傳「第1個誰」、「弟弟妹妹」，曾女因害怕2個孩子受到傷害，於是答應見面談判，但事前已先報警。

范男當天凌晨4時許抵達曾女住處，並攜帶狼牙棒到場，情緒激動持狼牙棒朝曾女揮舞，且不斷咆哮及猛灌啤酒，致曾女心生畏懼，警員趕到現場制止，並將狼牙棒沒入。