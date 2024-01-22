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符合自首要件…日客潛水溺斃 教練夫妻獲減刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

屏東縣後壁湖潛水客失蹤，陸海空同步擴大搜救。圖／海巡署提供
屏東縣後壁湖潛水客失蹤，陸海空同步擴大搜救。圖／海巡署提供
日本籍遊客鯨井五年前帶妻兒到墾丁潛水，下水後耳膜破裂喪失平衡感失聯，一小時後被救起送醫不治。負責帶團的林姓、王姓潛水夫妻，一審被屏東地方法院依過失致死罪各判刑一年、十月，兩人上訴，高雄高分院認為兩人符合自首要件，改判八月、六月徒刑。可上訴。

林男、王女婚後在墾丁經營潛水旅店，二○一九年八月十五日，日本籍遊客鯨井帶著妻子、兒女到墾丁旅遊，加入林男的水肺潛水團。當天下潛後鯨井卻失聯，事隔一小時才在離岸卅公尺處被發現，救起時無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

一審時，法官認為當天陣風九級，浪高二至三公尺，水中能見度僅二至三公尺，天候不佳，林男、王女仍帶七人潛水團在後壁湖潛水。

鯨井在六公尺礁處因耳膜不適，自行做耳壓平衡動作，但林男又帶鯨井下潛至十公尺，過程中未注意鯨井狀況，最後鯨井耳膜破裂，在水中喪失平衡感，未能立即獲得救援才溺死。

法官認定林男夫妻早知鯨井對水中環境壓力有平衡適應問題，在能見度極差情況下執意下潛，依過失致死罪各判一年、十月有期徒刑。

高雄高分院審理時，仍認為案發當天水中能見度不佳，鯨井又有耳壓平衡不良問題，若依「ＰＡＤＩ教練手冊」所訂規範，應謹慎評估能否有效控制團隊，尤其團員都是新手、兒童，更應以安全為重。

合議庭認定，林男、王女當時要照顧鯨井妻子又要照顧兒童，下潛途中獨留鯨井在後，最終導致鯨井失聯脫隊溺斃，兩人均有過失責任。

不過考量鯨井失聯後兩人留在現場，未逃避教練身分，符合自首減刑要件，從輕改判八月、六月徒刑。

墾丁 教練 日本 過失致死

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