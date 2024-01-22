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警違法搜查 他槍彈俱獲無罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

阮姓男子駕車遭警攔查起出槍彈，桃園地院審理認為警方違法搜索，查扣槍彈無證據能力，不得作為裁判依據，因此判處阮男無罪，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
阮姓男子駕車遭警攔查起出槍彈，桃園地院審理認為警方違法搜索，查扣槍彈無證據能力，不得作為裁判依據，因此判處阮男無罪，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
阮姓男子凌晨駕車載友人，在超商前遇桃園市保安警察大隊員警盤查，右前座被搜出一把改造手槍及六顆制式子彈；阮男坦承持有槍彈，但以警察違法搜索抗辯。桃園地方法院當庭勘驗員警密錄器影片，認定警方確屬非法搜索，無證據能力，判阮男無罪，但槍彈仍屬違禁品沒收。可上訴。

檢方起訴指出，阮男二○一九年間在雲林向綽號「大個」男子取得槍彈，二○二二年三月四日凌晨一時許駕車載林姓男子，在超商前被警方攔查，車內起出槍彈，違反槍砲彈藥刀械管制條例。

法院調查時阮男辯稱案發時無違規也不是現行犯，車子停在超商店前停車格，警方以他開車講手機、未繫安全帶為由盤查，要他下車受檢，他拒絕搜身及搜索車子，但警方認為車上有東西，硬翻、硬要抓他，連自願搜索同意書也是到保大時才被逼簽。

法官勘驗警員密錄器，警員盤查時身分均已查明，似無更進一步查證身分必要，當時情形也無法證明阮等有攜帶危險物品，不能依警察職權行使法逕行搜索。

但警員多次探入車內翻搜，逾越「檢查交通工具」範圍；期間阮男曾表示拒絕搜索並要求出示搜索票，警詢筆錄記載「同意搜索」與影片內容不符。另警員查獲槍彈過程與刑訟法規定的附帶搜索要件不符，認定違背法定程序取得證據。

法官審酌，警員在無急迫情形違反法定程序，嚴重侵害阮男隱私權，若將所查獲槍彈作為證物，無異鼓勵偵查機關不當取證，恐造成違法濫權有害公平正義；此案中保障基本人權和追求程序正義比維護社會公共利益重要，認定查扣槍彈無證據能力。

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