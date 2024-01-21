狂砸鍾佳濱服務處！酒後失控疑和立委無關 6旬男落網稱要登門道歉

屏東縣立委鍾佳濱位在屏東市忠孝路服務處今上午近8點遭陳姓男子砸毀，警方勘查現場調閱監視器，鎖定涉案60歲陳姓男子，警方今傍晚5點50分將陳男從高雄帶回。據調查，陳男跟朋友喝酒到早上，之後到服務處附近訪友，卻聯絡不到人，酒後失控竟砸服務處，陳男落網後稱，要到服務處道歉。

警方調查，高雄陳姓男子昨晚跟友人喝酒喝到早上，喝醉後搭車到服務處附近訪友，但卻聯絡不到該友人，竟酒後失控動手砸毀服務處的物品，初步了解與立委服務處無關。

男子傍晚落網後，鍾佳濱服務處團隊也接獲破案訊息，服務處主任謝捷晃說，這名男子稱之後要到服務處登門道歉。

警方表示，加強服務處安全維護，避免有危害秩序情事再發生，暴力案件發生，警方對犯罪零容忍，將強勢執法，以維轄區治安。

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