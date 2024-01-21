硬闖研討會…北市男堅稱是自己會員 警到場盤查「你是通緝犯」
何姓男子日前現身台大醫院會議中心，欲參與某場營養醫學研討會，卻因沒有入場證、不是會員遭工作人員攔下，孰料他執意闖入，工作人員見狀立刻報警求助。警方趕抵，何男仍堅稱「我是會員」，警方依法盤查他身分意外發現，他是名通緝犯，立刻逮捕歸案。
警方14日獲報，台大醫院會議中有人鬧場趕抵，經查是何姓男子（40歲）鬧事，他堅持是該場研討會會員，但警方要求他出示會員證，他始終拿不出來，甚至最後賭氣，跑去椅子上不予理會。
警方認為何男不配合，欲帶回派出所查證身分，何男這才乖乖配合，一查之下發現，他竟是台北地檢署未到案開庭的傷害通緝犯，何男獲悉驚訝「不知道自己被通緝」，警方稱「依法要帶回派出所」，何男拒不配合，員警當場壓制上銬逮捕，警詢後解送歸案，才結束一場鬧劇。
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