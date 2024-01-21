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為求連任找誦經團遷戶口投票支持 關西前里長重判4年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣關西鎮新力里前里長張瑞洲為求連任，2022年間以每票2千元代價，找來2名誦經團成員將戶籍遷入自己選區，新竹地院依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，重判張瑞洲有期徒刑4年，褫奪公權5年。張瑞洲也喊冤，認為法官判太重，且自己找人遷戶口是為了保住關西議員席次，結果席次保住了自己卻被判刑，將會繼續上訴。

判決書指出，2022年張瑞洲擔任新力里長間，找來其所經營誦經團的成員A、B，以虛偽遷徙戶籍取得投票權方式，要求A、B兩人持個人證件將其戶籍遷入關西鎮新力里，增加自己票源。

事成後，張瑞洲到桃園市將約定的2千元交付給A、B兩人，並佯裝是誦經工資，事後A也順利被編入投票名冊，不過後來A並未前往關西鎮新力里投票；而B也於2022年10月21日因故將戶籍遷出新力里，因此未編入該選區選舉人名冊。

張瑞洲辯稱，2人遷戶籍至關西，是因為關西鎮防疫紓困金及避免關西鎮議員席次減少，並非是為了支持他里長選舉。不過法官調查，A、B陳述完全未提及遷移戶籍是為了領取關西鎮防疫紓困金及避免關西鎮議員席次減少，因此不採信張瑞洲說詞。

法官認為，張瑞洲為圖順利當選，竟漠視政府查察賄選禁令，竟以金錢交付賄賂、共同虛偽遷徙戶籍方式，妨害選舉投票之公正、公平與純潔，影響民主政治正常發展甚鉅，最終依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，處張瑞洲有期徒刑4年，褫奪公權5年。

此外，A則依共同犯妨害投票正確未遂罪，處有期徒刑4月，褫奪公權1年；B則依投票權人收受賄賂罪，處有期徒刑3月，緩刑2年。褫奪公權1年，收受賄賂2千元均沒收。

張瑞洲也表示，當時副縣長陳見賢找各里長開會時，都有說要請大家爭取人口回流，他才會找人遷戶籍進來，增加人口，沒想到照做，最後關西議員席次真的保住了，但最後竟然犯罪，這讓他無法接受，將會繼續上訴。

關西鎮新力里前里長張瑞洲為求連任，2022年間以每票2千元代價，找來2名誦經團成員將戶籍遷入自己選區，遭新竹地院重判4年。（圖僅示意，非當事人）。記者黃羿馨／攝影
關西鎮新力里前里長張瑞洲為求連任，2022年間以每票2千元代價，找來2名誦經團成員將戶籍遷入自己選區，遭新竹地院重判4年。（圖僅示意，非當事人）。記者黃羿馨／攝影

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